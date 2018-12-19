Российские «элиты» считают, что заменить Путина как гаранта системы некем, – Соловей

Российские «элиты» столкнулись с необходимостью принимать непростые решения на фоне вызовов, которые породила кремлевская политика, как внутри страны, так и на международной арене.

В России уверенны, что заменить Путина как гаранта существующей системы некем. Обоснованный прогноз возможных вариантов на ближайшее будущее расписал на своей странице в Facebook российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель, доктор исторических наук Валерий Соловей.

1. Коммуникационными площадками высшего слоя российской элиты служит система т.н. «клубов». Основные: «винный», «хоккейный», «географический», «афонский».

В общей сложности они объединяют 100-110 человек, часть которых состоит одновременно в нескольких клубах.

2. Общее настроение в клубах в настоящее время склоняется к тому, что заменить Путина как гаранта системы некем.

Никто из потенциальных претендентов не в состоянии поддерживать «сакральную связь» с народом.

"Большое дело водолазы без шума делают в воде" или Власть-как-она-есть1. Коммуникационными площадками высшего слоя… Опубліковано Valery Solovei Вівторок, 18 грудня 2018 р.

Поэтому оптимальным вариантом видится изменение конфигурации государственной власти, дабы Путин в любом случае оставался центром принятия решений. «Прощается, но не уходит».

3. Наилучшей кажется модель Госсовета как аналога Политбюро во главе с Путиным и при сохранении формальной должности президента.

Однако это не единственный вариант транзита и не единственная подготовленная «точечная правка вечной конституции». («Правку» планируется начать в 2020-м.)

4. Из числа наиболее ярких идей:

– сокращение числа субъектов федерации до 20;

– окончательный отказ от выборности глав субъектов;

– введение государственной идеологии (патриотизм, государственничество, традиционные ценности, приоритет коллективистских ценностей над индивидуальными свободами).

Вместе с тем, есть понимание, что фронтальное осуществление подобной «точечной настройки» опасно.

5. В целом правящая элита уверена, что внутриполитическая и финансовая ситуация под контролем, экономика адаптировалась к санкциям, а на международной арене остаётся изрядный потенциал для игры на обострение.

6. Однако, чем ближе к «земле», тем тревожнее настроения. Среди исполнителей нарастает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля.

7. «Силовое» крыло элиты использует чувство тревоги для усиления своих позиций.

Оно транслирует мысль, что политический блок управления не готов к кризису и что полагаться надо на усиление административно-полицейского контроля и селективные репрессии.

В целом, по мере «разогрева» массовых настроений баланс методов управления неизбежно будет смещаться в сторону силовых техник и технологий.

Валерий Соловей, Facebook