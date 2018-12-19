Цимбалюк о планах России: Украине – нейтралитет, а США – «кузькину м@ть»

Путин угрожает миру «новым и не имеющим аналогов оружие», а его миньоны из Совфеда рассуждают о «нейтралитете» для стран не вступивших в НАТО.

Президент России подвел итоги развития армии в 2018 году, рассказал о новых боевых системах, сообщил о приближении НАТО к священным российским рубежам, пожурил США за выход из ДРСМД и тут же призвал Белый Дом к переговорам, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Спич благословил Патриарх Кирилл.

В это же время в Совете Федерации размышляли как Россия будет поощрять страны за невступление в НАТО. Украину уже поощрили.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»