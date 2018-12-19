На пути в «рай». Как путинская политика превращает Россию в ад

Власть в России делает все возможное для уничтожения жизни как внутри страны, так и за ее пределами.

Российскую Федерацию очень быстро берут под свой полный контроль демоны и черти из ада. Там пробуждается зло – древнее, хтоническое, инфернальное, ненавидящее все живое, все доброе и все светлое, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Примерно такое мнение буквально несколько дней назад в интервью «Эху Москвы» высказал один из лучших российских политологов Валерий Соловей. Тут я бы хотел его процитировать: «Зло усиливается. Это, если хотите, почти как в трилогии «Властелин колец». И нам предстоят два-три очень тяжелых года чрезвычайно, когда это будет становиться все более ощутимым, и когда каждому, кто пытается быть честным человеком, придется сделать свой выбор».

Притом он сказал, что у этого метафизического зла есть вполне реальные исполнители. Проще говоря, это люди, добровольно и сознательно стающие проводниками темной антигуманной воли вселенской мерзости. Соловей не стал называть имен этих людей, но из контекста его выступления можно понять, что это руководители Российской Федерации, а также те, кто им помогает и с ними сотрудничает.

Тут я с уважаемым политологом полностью согласен. Власть в России и правда захватили темные силы, которые делают все возможное для уничтожения жизни как внутри страны, так и за ее пределами.

Ну смотрите, что там происходит. Путин и его друзья намерены выжать все, что только можно из местного населения.

Первым делом, народу повысили пенсионный возраст: россияне должны всю жизнь работать и платить государству. На пенсию они могут выходить мертвыми, чтобы государству не пришлось чего-либо платить им.

Для подрыва экономической самостоятельности людей резко повысили налоги, например, НДС. Теперь там все работающие люди платят государству намного больше, чем раньше. Да и неработающие тоже – они платят повышенные акцизы и косвенные налоги.

Молодежи, чтобы не думала, запрещают слушать очень популярный в России рэп, поскольку там есть тексты с острым социальным содержанием.

Для максимально быстрого вымирания стариков по всей России закрываются больницы и поликлиники, людям перестают выдавать бесплатные лекарства. При этом все население должно быть максимально глупым. Для этого в России закрывают массово школы. Более того, уровень культуры должен быть минимальным. Для этого Путин только что предложил закрыть кучу театров.

Помимо этого по всей стране российская власть создает сеть гигантских мусорных свалок. Они призваны отравлять и уничтожать не только местных жителей, но и природу вокруг себя. Эти люди на полном серьезе ненавидят даже леса, деревья, зверей каких-то там. С их точки зрения буквально все живое должно быть либо уничтожено, либо мутировать в каких-то уродцев, в гоблинов. При этом россиянам усиленно объясняют, что все это –очень хорошо и правильно.

Сначала сразу несколько чиновников объявили, что государство россиянам вообще ничего не должно, а вот они государству должны все. Начались скандалы. Люди подумали, что чиновники массово начали сходить с ума. Но на самом деле они говорят именно то, что велено.

Ибо уже сам Путин сказал, что ничего хорошего от государства россиянам ждать не следует. Он даже посоветовал своим подданным вспомнить большевистские песни: «Никто вам не поможет: ни бог, ни царь и не герой».

Тут возникает законный вопрос: а зачем тогда народу нужен Путин? Не проще ли выкинуть его на помойку, если от него нет никакой пользы? Большевики, которых он так любит, об этом тоже песни пели.

Политолог Соловей считает, что в России постепенно накапливается критическая масса недовольства людей. Он, конечно, не может вслух сказать, во что выльется это недовольство. Его бы посадили за такое. Речь идет о внезапном социальном взрыве, как это было в 1991 году, например. Или даже похуже.

Но в любом случае народ начнет возмущаться лишь только через год или два. До этого все будут продолжать оставаться в анабиозе. Надежда разве что на олигархов, которые немного более активны, чем остальные россияне.

Есть, правда, один момент, способный спровоцировать волнения чуть пораньше. Сейчас Госдума предложила полностью отключить Россию от интернета. Думаю, в этой ситуации у многих начнутся серьезные ломки – люди пойдут на улицы протестовать.

Я бы очень хотел, чтобы люди выкинули зло, захватившее власть в России. Ибо если они его не остановят там, оно неизбежно начнет все активнее вылезать наружу и станет очень опасной проблемой для всего остального мира.

Иван Яковина, «Новое Время»