В оккупированном Крыму российские военные протестировали «Триумфы» и «Панцири»

Были проведены военные учения с боевым развертыванием комплексов ПВО и учебными стрельбами.

Российские военные на учениях в оккупированном Крыму провели боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», передислоцировали установки и отработали обнаружение целей и поразили «вражеские» воздушные средства, сообщили журналистам в среду в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, передает «ТАСС».

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Отмечается, что развернув пусковые установки, расчеты проверили ориентирование комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

«При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», – заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Там добавили, что совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств.

Сообщается, что учения завершились электронными пусками: была поражена обнаруженная и сопровожденная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.

«ТАСС»