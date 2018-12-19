В России возросло число людей сожалеющих о распаде СССР

Две трети россиян сожалеют о распаде СССР и испытывают ностальгию по тем временам.

Количество россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза достигло 66%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Отмечается, что абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году – 75% сожалеющих о распаде СССР.

По данным социологов, 60% опрошенных граждан РФ считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет.

«Тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу становится все заметнее – в 2018-м году доля «сожалеющих» в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно). Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения», — говорится в результатах исследования.

Сообщается, что большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя, отмечается, что в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

По данным социологов, основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, – это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Опрос был проведен 22 – 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

«Левада-центр»