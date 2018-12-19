В Крыму оккупанты не оказывают крымскотатарскому активисту Бекирову в необходимой медицинской помощи

Со дня ареста Бекиров, страдающий сахарным диабетом, не получает необходимой медицинской помощи.

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет диабетом, не оказывают медицинскую помощь с дня ареста 13 декабря. Агентство «Крым.Реалии» сообщает об этом со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

«С 13 декабря ему не сделали ни одной перевязки ампутированной ноги, хотя, согласно рекомендациям врача, таких перевязок ему должны делать 2-3 в день …

С 13 декабря он увидел врача только раз – вчера. Врач вызвала его к себе, опросила и даже не осматривала. Соответственно, она хотела, чтобы он снял бинт с ампутированной ноги. Но так как перевязочного материала нет – он отказался это делать, потому что в итоге будет открытая рана.

Соответственно, никакой медицинской помощи ему не предоставляется, а все лекарства, которые у него были с собой, он употреблял», – рассказал адвокат.

По его словам, запаса лекарств в Бекирова остался на один день.

«Родственники передали ему очередную порцию лекарств. У него закончились таблетки, которые он принимает в связи с сахарным диабетом, и в настоящий момент ему медсанчасть предоставила некий аналог этих таблеток, но насколько он объяснил – это не то, что ему нужно», – сообщил Ладин.

Он добавил, что Бекирова, несмотря на состояние здоровья, поместили в общую камеру.

«Мы зарегистрировали жалобу прокурору по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Одна из основных позиций в жалобе – это то, что болезни, которыми болен Эдем Бекиров, входят в список тех, наличие которых не позволяет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей», – подчеркнул адвокат.

18 декабря дочь Бекирова Элеонора сообщила, что ее отцу до сих пор не передали лекарства.

«Во ФСИН России не комментируют информацию о неоказании медицинской помощи Бекирову», – пишет «Крым.Реалии».

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд Симферополя» 13 декабря арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту инкриминируют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 12 декабря задержали российские силовики на въезде в оккупированный РФ Крым со стороны Чонгара.

«Крым.Реалии»