«Я не ищу врагов». Бабченко и российские «либералы»

Глубин пропасти между между Россией и Украиной, между российским народонаселением и украинской громадой ярче всего демонстрируется позицией русских «либералов».

Ах, Евгений… Давай-ка я тоже надену медицинский халат и укажу тебе указкой на примитивно простую вещь, которую ты все никак не можешь понять, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Я не ищу врагов. Я ищу друзей. А натыкаюсь только на «Родину под левым карманом». Строить из себя передвижной кукольный театр во время войны, конечно, можно. И надеяться, что так и пройдет по касательной.

Но когда тем, кому нужна помощь, ты вместо руки с сарказмом и иронией протягиваешь надетого на ладонь Петрушку, то да – люди перестают понимать твои шутки. И начинают понимать только серьезные вещи. Вику Ивлеву, которая собрала и отвезла посылки пленным морякам – да. Понимают. Твой сарказм и иронию – уже нет:

«Ах, Аркадий Бабченко… Твоя способность вычитать и делить людей дошла до Шендеровича, не задержалась и обрушилась на меня.

Ах, Аркадий Бабченко… Твоя способность вычитать и делить людей дошла до Шендеровича, не задержалась и обрушилась на… Опубліковано Евгенієм Шестаковим Четвер, 13 грудня 2018 р.

На мои теперь уже обломки. Выглядывая из-под которых, моя рабская мокшанская душа таки все-таки имеет шо-то сказать. Не в свое оправдание. В твое. Прости, что для этого я надену белый халат и возьму указку. И укажу сперва на свой пост, по прочтении которого ты записал меня во враги, а я тебя сгоряча в дураки, но потом выписал, но, очень может быть, зря. Вот он:

«Бога нет, но, слава Богу, есть Аркадий Бабченко, у которого можно попросить прощения за грехи. Которых у меня много, в основном про еду, но есть и один серьезный.

Мне нравятся предметы из березы – туески, коробочки, веники. Очень нравится сама береза как растение и источник напитка, ее тенью я не просто пользуюсь, а злоупотребляю. Эта чуть ли не буквальная привязанность дает свои плоды, и они ужасны.

Из человека, который на каждом шагу издевается над Путиным и его режимом, я под шелест листьев становлюсь на все согласным рабом. Что-то затмевает мой мозг, и я иду по собянинской плитке как по родной.

Бога нет, но, слава Богу, есть Аркадий Бабченко, у которого можно попросить прощения за грехи. Которых у меня много, в… Опубліковано Евгенієм Шестаковим Понеділок, 9 липня 2018 р.

Я сажусь в немецкий поезд третьего транспортного кольца, и мне с перрона машут ленточками деды, этому невозможно сопротивляться, из вагона я выхожу патриотом. Который так любит свой Мордор, что возвращается в него даже из Англии даже от Ходорковского, растеряв по дороге восхищение чаем и институтами.

Я дважды разводился с женами и ни разу с Родиной, пальцы сами напечатали с большой буквы, прости, Аркадий. Я трижды прочел «Архипелаг ГУЛАГ», но деды машут лентами, Иван и Алексей, я никогда не выйду в составе надувного полка, но всегда буду помнить, что оба дошли и расписались на развороченных ими стенах.

Ты дважды явился в этот мир, Аркадий, поэтому вправе судить о многом и многих. Когда дойдет до меня, то прошу учесть наследственность.

Под кепкой я понимаю, что ужаснее моей Родины ничего в мире нет, и даже яблоко первого греха выросло когда-то в кубанской роще. Но под рубашкой, с левой стороны у кармана, где у тебя бьется сердце, у меня бьются любовь и ненависть, и одна из них намного больше другой».

Прими, Аркадий, мое медицинское сочувствие в связи с утерей тобой в бою способности замечать сарказм и иронию.

Ты жертва тяжелой пиар-контузии, которая могла отключить в тебе какие-то не очень важные центры. Главное, что я тебе должен сказать, Аркадий – это то, что я тебе ничего не должен. И если ты опять споешь мне песню войны о том, что кругом взрывы, летают головы и конечности, то я спою тебе колыбельную о том, что это не с тобой происходит, Аркадий, а где-то.

Сядь за стол, не пиши с брони подбитого танка, я видел твою кровь на фото, она из краски. И пальцы твои не на цевье, а на клаве, которой ты стреляешь уже не во врагов, с которыми все понятно, а в друзей, с которыми не все ясно, поэтому лучше их пристрелить, чтобы стало ясно и просто.

Это стремление к простоте называется «глупость», Аркадий. Ты с такой яростью делишь мир на добро и зло, что можно уже насрать на добро и зло, потому что ярость стала главной проблемой. Твоей. Больше ничьей.

И когда ты очередями строчишь посты о том, как где-нибудь в Тюмени дедушка навернулся с унитаза к соседям снизу – это ведь тоже не война, Аркадий. Это сбор шмоток на поле боя. На котором ты встретишь Скабееву с Киселевым. А не меня с Шендеровичем».

Не смешно как-то последние лет пять, знаешь ли.

Ах, Евгений… Давай-ка я тоже надену медицинский халат и укажу тебе указкой на примитивно простую вещь, которую ты все… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 18 грудня 2018 р.

Пойми одну простую вещь, Евгений. Ты – должен. Не мне. А той стране, на которую напала та, которая у тебя под левым карманом. Ты жертва тяжелого боя за крайне выгодную позицию твоей хаты с краю, который отключил в тебе какие-то жизненно важные центры. Во всех вас отключил. Единицы остались.

Ты с таким усердием пытаешься не делить мир на добро и зло и остаться между струек, что твои жизненно важные центры иронии превратилась уже в центры приспособленчества и коллаборационизма. Сгоряча я записал тебя в подлецы, но потом выписал, хотя, очень может быть, тоже зря.

Маска Петрушки, Евгений, за которой ты пятый год пытаешься спрятаться от реальности, приросла к тебе настолько, что перекрыла тебе уже способность видеть. И превратилась в маску страуса. Лишь бы не видеть. Лишь бы не коснуться. Лишь бы не замечать. Лишь бы не потерять свою с таким трудом пятый год удерживаемую позицию с краю.

И ты с таким усердием бьешься за нее, доказывая – нет, не мне, не ври, себе – что ты ни по какую сторону, что твое блестящее когда-то чувство стиля раз за разом начинает изменять тебе. И из под твоих пальцев на клавиатуре все чаще выходит пошлятина типа «я видел твою кровь на фото, она из краски». На добро и на зло ты уже насрал, Евгений. И вполне комфортно уживаешься с обоими.

А Шендерович все же несколько на другом поле. Про Родину под левым карманом он, в отличие от тебя, все же все понимает прекрасно. И выбор он таки сделает в итоге. А ты все так и будешь строчить иронией и сарказмом откуда-то далеко далеко с краю – лишь бы, не дай бог, не задело.

Когда то, что у тебя под левым карманом, прямо сейчас убивает в тюрьме очередного крымского татарина, на твой сарказм и иронию становится как-то похуй, Жень.

А так – удачных шуток, конечно.

Аркадий Бабченко, Facebook