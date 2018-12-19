Гонка вооружений. Как Путин утягивает Россию в бездну

Путин на фоне конфронтации России с Западом, экономических проблем в стране и репрессивной внутренней политики сделал ставку на новую гонку вооружений.

Нацлидер России грозит миру новым витком гибридной войны, не смотря на всю проблемность такого шага для страны, экономика которой явно не отвечет неуемным амбициям кремлевской клики. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что российский лидер принял новый вызов Запада, и его не смущает, что российский военный бюджет более чем в 15 раз меньше американского.

«Им не нравятся наши новые ракеты», – Владимир Путин объяснил, почему США намерены выйти из договора по РСМД. Президент заявил об этом на расширенной коллегии Министерства обороны, добавив, что России не нужна гонка вооружений, и она готова к любым переговорам. Однако если партнеры не желают выполнять соглашения, Москве придется на это адекватно ответить, подчеркнул Владимир Путин.

Главный тезис расширенной коллегии Министерства обороны России можно обозначить так: «Коварные планы Соединенных Штатов и наш ответ на них». Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской федерации докладывают, что военные расходы Америки в этом году – $725 млрд. «Это милитаристский бюджет», – восклицает Владимир Путин.

Но – продолжает президент, – ничего, у нас есть чем ответить, нас это не очень беспокоит. Можно существовать и в таких условиях. Более того, мы даже снижаем расходы на оборону.

Российский лидер напутствует военных – берегите деньги, обходитесь без лишних трат, вкладывайте в перспективные разработки. Кроме того, даже с таким бюджетом мы уже добились преимущества. Вот, например гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». У американцев аналогов такого вооружения нет. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу на этой же коллегии, истребители с «Кинжалом» на борту уже патрулируют Черное и Каспийское моря.

Далее Владимир Путин переходит к главному – США хотят выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Говорят, что Россия его нарушает, но, по словам российского лидера, это не так. Глава государства называет истинную причину того, почему Америка хочет выйти из соглашения – Вашингтону просто не нравятся российские новые ракеты.

Владимир Путин объясняет, что в договоре по РСМД речь идет исключительно о ракетах наземного базирования. У России, действительно, появились новые вооружения, ведь технический прогресс не стоит на месте. Но наши ракеты базируются не на земле, а на кораблях или самолетах, что не является нарушением соглашения. А вот у США ракеты, по словам российского президента, располагаются как раз на суше.

«Они договор нарушают. Aegis поставили в Польшу, в Румынию. Это прямое нарушение. А ударные беспилотники? То есть впрямую нарушают, а нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии. Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету, у нас и так все есть. Но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, что ж, нам придется ответить соответствующим образом», — заявил президент России.

Владимир Путин признает, что подобные вооружения уже есть у многих других стран, кроме России и США. Это тоже причина развала РСМД. Однако может сложиться впечатление, что американские партнеры не настроены ни на какие переговоры.

В итоге гонка вооружений становится реальностью. Верховный главнокомандующий дает понять, что Москва к этому готова. И здесь есть еще один посыл – Владимир Путин не зря говорит про деньги и бюджет: нынешняя Россия научилась грамотно расходовать средства и не надорвется, как Советский Союз. Это ответ некоторым комментаторам, которые пытались в этом усомниться.

Вместе с тем, российский военный бюджет почти в 15 раз меньше американского. И, тем не менее, ко всем сложностям в отношениях России и Запада добавляет еще и гонка вооружений, что означает новый этап противостояния с партнерами.

И о том, кто надорвется, а кто нет, говорить все-таки рано. Мы пока что в начале пути, на который лучше было бы не вставать.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»