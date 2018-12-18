Украина обвинила Сербию в нарушении договоренностей из-за голосования в ООН

Сербия поддержала Россию и проголосовала против резолюции по оккупированному Крыму и Азовскому морю предложенной Украина.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград в нарушении джентльменского соглашения между президентами стран из-за голосования Сербии по резолюции ООН по Крыму, сообщает издание «Kurir».

Он напомнил, что в июле во время визита президента Украины Петра Порошенко в Белград между лидерами двух стране было достигнуто «джентльменское соглашение не голосовать друг против друга».

В то же время Сербия оказалась одной из 19 стран, проголосовавших против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

«Сербия могла по меньшей мере воздержаться», – сказал Александрович.

«К сожалению, нам непонятны действия Сербии», – добавил он и напомнил, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны.

Также посол выразил сожаление из-за неприсоединения Сербии к санкциям ЕС против России.

«Kurir»