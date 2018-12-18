Путин снов пригрозил миру «новым и не имеющим аналогов оружием»

Нацлидер России похвастался возросшей подготовкой военных и подчеркнул, что они «должны постоянно, год от года поднимать планку, действовать не по шаблону».

Нацлидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет новейшее оружие, аналогов которого нет в мире, и которое заставит задуматься тех, кто «привык к милитаристской риторике». Он сказал об этом на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает «ТАСС».

По его словам, в России сделаны «серьезные, прорывные шаги» в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия.

«Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», – заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что новейшее вооружение России «укрепляет баланс сил, а значит и стабильность в мире».

Также нацлидер РФ похвастался возросшей подготовкой военных и заявил, что они «должны постоянно, год от года поднимать планку, действовать не по шаблону».

«Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета», – похвастался он.

Кроме того, Путин потребовал быстрее оснащать российскую армию современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО.

Он рассказал о начале серийного производства и поставку в войска ракетного комплекса глобальной дальности «Авангард», а также об успешных испытаниях «Сармата», гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработке практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

Путин заявил, что Россия должна продолжать курс на развитие армии и флота, а также сохранять высокие темпы военного строительства последних лет.

Как сообщалось, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в том числе крылатой ракеты со сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

«ТАСС»