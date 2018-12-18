Ощадбанк прорабатывает схемы взыскания с России искового долга

После вынесения решения Арбитражного суд в Париже России обязан компенсировать Ощадбанку потери связанные с агрессией и оккупацией украинских территорий.

Решение международного арбитража о компенсации Россией ущерба Ощадбанка в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями требует много времени для реализации, сообщает «Экономическая Правда».

«Заявления со стороны РФ о том, что она не признает решение суда, являются безосновательными и, убежден, не будут эффективными в случае подачи Россией иска об отмене решения. После вынесения решения 26 ноября у нас никакой коммуникации с российской стороной не было. Мы понимаем, каким может быть их следующий шаг, и готовимся к нему», – сообщил изданию председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

И Пышный, и опрошенные «Экономической Правдой» юристы признают: решение суда – это переломный момент в споре, но когда дело касается выплаты компенсации, то отнюдь не завершающий.

По словам адвоката, управляющего партнера АО «Супрема Лекс» Виктора Мороза, Нью-Йоркская Конвенция позволяет Ощадбанку в будущем пойти двумя путями.

Первый – искать имущество РФ или российских государственных компаний в других государствах, накладывать на них арест и реализовывать с торгов для погашения задолженности.

Второй – заменить кредитора в отношениях с РФ с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором.

По словам Мороза, оба варианта могут требовать много времени для их реализации, однако могут привести к тому, что решение будет выполнено.

26 ноября Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян – «отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска».

«Экономическая Правда»