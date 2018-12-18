Украина согласовала новый пакет санкций в отношение России за оккупацию Крыма

Предусмотрены ограничительные меры в отношение физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря по представлению МинТОТ решил внести предложение в СНБО о применении новых антироссийских санкций в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В ведомстве рассказали, что распоряжением предусмотрены ограничительные меры, которые должны быть применены к физическим и юридическим лицам, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к нанесению имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод.

Так, санкции должны затронуть:

– 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

– 23 физлица, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или принявших участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя;

– российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО «Титановые инвестиции» в Армянске на территории Крыма;

– юрлиц, привлеченных к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переплаву;

– физлиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины», – добавили в министерстве.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

МинТОТ