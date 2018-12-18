СБУ предотвратило подрыв железной дороги в Харьковской области

Преступление готовилось представителем «ЛНР», бывшим сотрудником СБУ перешедшего на сторону России.

Представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил, что бывший сотрудник спецслужбы, а ныне один из боевиков на Донбассе, пытался устроить диверсию на железной дороге в Харьковской области. Он рассказал об этом на брифинге во вторник в Киеве, передает пресс-служба СБУ на странице ведомства в Facebook.

«Проведена спецоперация – предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовилось представителем «ЛНР», – сказал он.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області… Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 18 грудня 2018 р.

По его словам, 17 декабря исполнитель этого преступления – гражданин Украины – заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в оккупированные районы Луганской области, где должен был активировать взрывное устройство.Настюк отметил, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Представитель контрразведки рассказал, что организатор этого преступления – уроженец Саратовской области РФ, сотрудник «контрразведки «ЛНР», бывший сотрудник УСБУ в Луганской области – Егор Дубровкин.

Отмечается, что по заданию так называемого «МГБ «ЛНР» он также собирал и передавал информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в регионе.

«Потом его привлекли к выполнению более сложных задач, в частности диверсионного характера», – подчеркнул Настюк.

По его словам, для совершения диверсии заказчик выбрал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил.

«Диверсионный акт должен был привести к его разрушению и длительного вывода из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС», – сообщил Настюк.

Он добавил, что железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок. Ею, в частности, курсируют поезда сообщением «Киев-Лисичанск», «Хмельницкий-Лисичанск», «Днепр-Лисичанск», «Ужгород-Лисичанск» и др. А также почти десять пригородных маршрутов.

«Сами пути расположены в непосредственной близости от населенного пункта», – подчеркнул представитель Департамента контрразведки СБУ.

Сообщается, что сейчас бывший сотрудник СБУ Дубровкин находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что именно Дубровкин организовал и заказал осуществление диверсии. Из показаний исполнителя за эту «работу» ему было обещано материальное вознаграждение.

Сейчас задержанному исполнителю диверсии объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

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