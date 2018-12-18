Россия не предоставили ни одной справки о состоянии здоровья раненых украинских моряков, – Денисова

Украинский омбудсмен подчеркивает, что она дважды обращалась в ФСБ, чтобы получить разрешение посетить всех пленных моряков, но пока не получила ответов.

Украинская сторона до сих пор не получила ни одной справки о состоянии здоровья трех раненых пленных моряков, которых незаконно удерживают в московском СИЗО «Матросская тишина». Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила об этом во время встречи с заместителем политического советника посольства США Ту Нгуен.

«Мы до сих пор не получили официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО «Матросская тишина». Все только на словах», – написала Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, она дважды обращалась в ФСБ, чтобы получить разрешение посетить всех пленных моряков, но пока не получила ответов.

Сьогодні зранку провела зустріч із заступницею політичного радника Посольства США Ту Нгуєн, яка прибула до нашого Офісу… Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 18 грудня 2018 р.

Денисова попросила представителя США и в дальнейшем способствовать в вопросе освобождения украинских моряков.

В «Матросской тишине» находятся три раненные украинские моряки – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

По словам защитников украинских военнопленных, Артеменко во время штурма судна «Бердянск» получил осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, также окалина попала в глаза.

Самый молодой из военнопленных Эйдер получил осколочное ранение ног и хромает. По словам адвоката, у 18-летнего парня с трудом сгибается колено и один осколок с ноги еще не вытащили.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

«Украинско-Российское обозрение»