Заказчик покушения на Бабченко отказался от личного участия в заседаниях суда

«Опасаясь за свою жизнь», Пивоварник заключил соглашение с адвокатом но представление своих интересов на процессе по делу, где он обвиняется в заказе покушения на Бабченко.

Вячеслав Пивоварник, которого правоохранители называют заказчиком убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заключил соглашение с адвокатом и не приедет на суд. Изданию «Украинска Правда» сообщил об этом его защитник Валентин Рыбин.

По словам Рыбина, договор они заключили 15 декабря.

Адвокат отметил, что сейчас Пивоварник находится за границей, потому что «ему в Украине находиться опасно». Где именно он скрывается, Рыбин говорить не стал.

Защитник подтвердил, что на видеозаписи, которая появился в сети, действительно его подзащитный.

В видеообращении Пивоварник говорит, что приезжать в Украину для него опасно.

«Мною подписан договор с адвокатом Рыбиным Валентином, который будет защищать мои интересы в суде, а также предоставит все необходимые доказательства моей невиновности и сообщит много другой полезной и интересной информации о незаконной деятельности украинских спецслужб, в том числе, и касательно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко», – заявил так называемый заказчик преступления.

Опубліковано Viacheslav Pyvovarnyk Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Ранее Шевченковский райсуд Киева обнародовал вызов Пивоварника.

Подготовительное заседание по его обвинению должно состояться 20 декабря в 8:30.

Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве.

А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Организатором покушения на Бабченко назвали Бориса Германа, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам. По данным следствия, его завербовали российские спецслужбы.

Суд в закрытом режиме дал Герману 4,5 года лишения свободы. Приговор не обнародовали в Едином реестре судебных решений. На суде Герман назвал заказчиком человека с «фонда Путина» – Пивоварника.

«Украинская Правда»