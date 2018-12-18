Обострение на Донбассе. Оккупанты в котле под Горловкой

Обострение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, связанное с объединительным собором украинской православной церкви, который благополучно прошел 15 декабря, прошло в гибридной форме.

Фактически довольно серьезные бои на фронте идут полным ходом, однако они не попадают в сводки ни пресс-центра Объединенных сил, ни СМИ, подконтрольных властям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Зато о них вовсю сообщают местные жители в социальных сетях и отдельные российские «волонтеры», которые имеют информацию с мест, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Хотя о том, что какие-то боевые действия происходят можно судить по факту. Так, 16 декабря Главное управление ГСЧС в Донецкой области подтвердило порыв водовода Горловка – Торецк, остановилась Горловская фильтровальная станция. В итоге без воды остались населенные пункты на подконтрольной территории западнее Горловки: Торецк, Южное, Северное и Железное. При этом напрямую указывается, что аварийная ситуация является результатом боевых действий.

То есть анализируя ситуацию можно говорить, что бои идут на восточных окраинах Горловки – в районе так называемого Чигири (части большого поселка Южное или Пивденное в наших сводках). Этот район в полторы улицы стал известен в середине мая текущего года, когда его освободили бойцы 24-й механизированной бригады. Вражеская пропаганда поспешила преподнести это продвижение как «очередной котел» для украинской армии.

При этом настоящей целью продвижения являлись расположенные неподалеку шахтные терриконы, занятие которых позволяло бы нашей армии держать под контролем всю Горловку. Однако тогда их взять не удалось, так как противник перенес артиллерийский огонь вглубь украинских позиций, «накрыв», в частности, склад с боеприпасами возле села Старая Николаевка (ранее – Правдовка) в районе Константиновки. Кроме того, враг начал артиллерийские обстрелы позиций украинской морской пехоты в окрестностях Мариуполя, завязав отвлекающие бои на Приазовском направлении.

Все лето на окраинах Горловки происходило серьезное «бодание» с использованием артиллерии, танков и бронетехники. Так как линия фронта оказалась сдвинута на очень близкие расстояния, то потери от снайперского огня и беспокоящих минометных и гранатометных обстрелов были достаточно велики.

И вот последние два дня в сети появились сообщения, что тут снова возобновились боевые действия. Причем по вполне понятным причинам неофициальные источники, близкие к ВСУ, говорят об отражении полномасштабной ночной атаки противника на широком фронте – от шахты Гагарина (Глубокая) до района Изотовской промзоны (о на юге города в районе с. Озеряновка).

Причем наши пресс-офицеры утверждают, что потери противника по меркам позиционной войны просто зашкаливают – как минимум 8 убитых только за 15 декабря. Проверить пока не представляется возможным. Но по мониторингу социальных сетей, который проводят независимые исследователи уже найдены две фамилии погибших, а значит, вполне может оказаться, что эта цифра очень близка к правде.

Имея недостаточный объем информации, можно предположить, что нынешние бои развернулись вокруг позиций боевиков на кладбище у самого Южного (которые судя по сообщению миссии ОБСЕ появились относительно недавно). Дело в том, что в стратегическом плане они находятся в тылу наших позиций в Чигирях и уничтожение этого выступа только было делом времени.

В тоже время тут противник сам оказался в полуокружении, позиция находится достаточно далеко от Горловки, единственная дорога снабжения находится под нашим огневым контролем. Этим вероятно и обусловлен довольно высокий уровень потерь.

На этом фоне боевики продолжают нагнетать обстановку, причем как со стороны «ЛНР», так и «ДНР». Басурин, который с придыханием вещал о возможном наступлении нашей армии 14 декабря под Мариуполем 16 декабря отметился очередным бредом.

Теперь у него наступление будет в последние 10 дней декабря в районе Светлодарской дуги и даже предоставил широкой публике карту (правда, с ошибками в написании населенных пунктов). По всей видимости, он имеет в виду освобождение Дебальцево и Углегорска, которые по всем Минским соглашениям (на которые так любит ссылаться Кремль) должны находиться под нашим контролем.

Вторит ему и пропагандист от «ЛНР» который называет себя «начальником пресс-службы народной милиции ЛНР» некто Яков Осадчий. Так вот он озвучил сведения разведки (!) «ЛНР» по которой в район населенного пункта Счастье в ночь на 16 декабря прибыли аж три (!) единицы РСЗО БМ-21 «Град».

Причем он даже приводит подразделение – 59-я отдельная механизированная бригада. Это, по его мнению, свидетельствуют о том, что ни сегодня завтра «украинская хунта» пойдет на Луганск. Ведь три «Града» это ну очень много по меркам Донбасса!

Видимо понимая, что такая информация ничтожна он поспешил добавить, что еще отмечено прибытие на станцию Рубежное эшелона с военной техникой. И даже называет количество боевой техники – 30 БМП, 20 автомобилей и пятнадцать «единиц бронетанковой техники». Очевидно, товарищ Осадчий плохо представляет себе по какой системе происходит ротация наших частей на передовой линии и каким образом 20 автомобилей могут в случае чего помочь нашей армии в наступлении.

То есть пропагандисты просто отрабатывают свои серебренники и пугают местное население грядущим наступлением по вполне понятной причине – так сказали кураторы из Москвы. Они подключили к компании даже министра иностранных дел РФ Лаврова, который пугает россиян уже провокацией Украины уже против России. И снова «наступает на любимую мозоль» говоря, что Порошенко с Турчиновым готовят освободительный поход на «нашКрым».

Таким образом, мы наблюдаем очередной всплеск пропагандистской активности оккупационных властей, который как всегда закончится одним – наша армия освободит очередные 10-20 километров оккупированной территории.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»