У Москвы не осталось союзников, – Портников

Россию поддержало всего 18 стран. Всего 18 стран проголосовало против украинского проекта.

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке предложенной Украиной резолюции о «российской милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей» можно воспринять как дипломатическую формальность – ведь, как и многие другие решения ООН, эта резолюция не может повлиять на действия агрессора, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Но, с другой стороны, голосование по этой резолюции демонстрирует, как мало союзников осталось у Москвы.

Россию поддержало всего 18 стран. Всего 18 стран проголосовало против украинского проекта. Об этих странах стоит рассказать читателю.

Часть из них – сателлиты Москвы, бывшие советские республики. Несмотря на то, что их лидеры позволяют себе периодически выражать недовольство своими отношениями с Россией, шаг в сторону во внешней политике чреват для них политическим и экономическим крахом. Это Армения, Беларусь и Узбекистан.

Но интересно, что другие российские сателлиты увильнули от отрицательного голосования. Казахстан и Киргизия Россию не поддержали. И это – внутри пресловутого Евразийского союза!

Другая группа – диктатуры и популисты «третьего мира» и режимы, которые связаны с Москвой поставками оружия. Это Боливия, Бурунди, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Куба, КНДР, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан и Южный Судан, Зимбабве.

Думаю, комментарии тут излишни. О том, что делает со своим населением правительство каждой из таких стран, можно написать отдельный печальный текст. Однако и тут есть потери. Китай – еще один спонсор авторитарных режимов – Россию не поддержал. Вьетнам – не поддержал.

А Запад выступил единым фронтом в поддержку украинской резолюции. И когда я говорю Запад, я имею ввиду отнюдь не только Евросоюз, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. За наш проект проголосовали Израиль, Турция, Япония – страны, которые нередко осторожны в своих отношениях с Россией.

И эта поддержка – дорогого стоит. И еще раз подчеркивает тотальную изоляцию государства Путина в современном мире.

Виталий Портников, «Espreso.TV»