Дно «русского либерализма». В чем русские нацисты оказались лучше либералов

Вот, никогда не думал, что это скажу, но в украинском вопросе самыми адекватными оказались отмороженные русские нацики.

Не имперская часть, естественно, там разделение произошло ровно пятьдесят на пятьдесят. Я имею в виду проукраинскую часть. Там все предельно просто, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Украина – друг, значит – Мордор враг. Вот автомат, пошли в Правый сектор воевать со злом, бывшим когда-то нашей страной. Все. Остальное потом.

Вот, никогда не думал, что это скажу, но в украинском вопросе самыми адекватными оказались отмороженные русские нацики…. Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 18 грудня 2018 р.

А те, с кем когда-то был за все хорошее против всего плохого, те, с кем когда-то противостоял зарождающемуся в России фашизму, те русские либералы, с которыми когда-то составлял единое целое, один организм в борьбе с имперством на пути к демократии – пятый год, блядь, болтает по проруби от берега к берегу и все никак не может прибить ни на одну сторону.

Вроде, и Путин плохой – да и «на Украине» говорить не перестану. На соседнюю страну напали – плохо, конечно, но там же, блять, сидит Муждабаев, который нас херами кроет – а это для чувствительной либеральной души не то, что такое же зло как и планирование и ведение агрессивной войны с одиннадцатью тысячами убитых и двумя миллионами беженцев – это, сука, еще хуже! Он же посты в фейсбуке пишет!

А это для русского либерала примерно такое же преступление, как «Градами» по Мариуполю въебать – не меньше. Одного же уровня зло.

Сенцова, конечно, убивают – но ведь и кокошник же на чемпионат надеть надо. Как бы так и со злом побороться, но и чтобы за это ничего и не было.

Скабеева, конечно, дрянь, но Бабченко-то, Бабченко!

И вот все болтает их по проруби болтает, все пиздят, пиздят, все строят из себя чукотских мудрецов, строят – как быть, как жить русскому либералу…

Как же противостоять имперскому злу – ах, ах, ведь на той же стороне фулюганы против убивающего их имперского зла ненависть сеют, ай-яй-яй…

Котенки, блять, с улицы Лизюкова. То детей страуса жалко, то родителей крокодила.

Аркадий Бабченко, Facebook