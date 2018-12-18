Новая Крымская резолюция. Позиционная война за Украину в ООН

У Украины пока выходит добиваться успеха в Генассамблее ООН, но число союзников сокращается, а количество нейтральных растет.

Генассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Севастополя и акваторий Черного и Азовского морей. За проголосовали 66 стран, 19 выступили против, 72 – воздержались, 35 – не участвовали в голосовании, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Решение, безусловно, положительное – уходит в копилку Украины и союзников по противодействию российской агрессии. Но есть одно «но». После голосования в ГА украинские дипкорпус и политики насытили информпространство победными реляциями. Причем явно перестарались. Чувствуется фальшь, которой прикрывается обратная сторона медали. И она касается прежде всего ситуаций в самой Генассамблее, наблюдаемых тенденций по голосованиям.

Например, взять комментарий постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко. По его словам, украинская сторона намеренно «повысила планку» – голосовать двумя третями голосов, а не простым большинством.

Сделано это было, объясняет постпред, во-первых, чтобы не допустить принятия вводящих в заблуждение другие страны поправок, предложенных союзниками РФ (Иран, Сирия). А во-вторых, говорит Ельченко, «подняв сознательно планку до двух третей, мы показали Генеральной ассамблее ООН, что мы не боимся результата». «Украина уверена в своих силах», – подчеркнул он.

Уверенность – это прекрасно, но является ли она действительно осязаемым ресурсом, способным удержать партнеров и привлечь на свою сторону новых? А этот вопрос стал актуальным еще вчера.

Да, замминистра иностранных дел Сергей Кислица, представивший резолюцию, верно заметил, что клуб друзей России во время вчерашнего голосования несколько уменьшился. Это так. Последние крымские резолюции Украины блокировали 26 стран, включая Россию. Но примем во внимание, что и причина для самоотвода семи друзей РФ весомая – атака на украинские катера и буксир.

Соответствующий ролик был широко распространен. Плюс к вопросу свободы судоходства в мире относятся очень даже серьезно. И еще один плюс – действия России, а именно злоупотребление обысками на судах, коснулись и стран Европейского Союза. В совокупности эти факторы обусловили сокращение численности «друзей» Кремля в ГА.

С другой стороны, тот же Кислица не отметил, что и клуб друзей Украины тоже несколько истаял. И опять-таки несмотря на инцидент в Керченском проливе. Динамика голосований по украинским резолюциям на самом деле вызывает не столько оптимизм, сколько тревогу.

Вспомним результаты по предыдущим крымским резолюциям. В марте 2014 г. после интервенции РФ 100 из 193 членов ООН проголосовали за, 11 – против, 58 – воздержались, 24 – не голосовали. 2016 г.: уже 70 – за, 26 – против, 77 – воздержались, 20 – не голосовали. 2017 г.: опять 70 – за и 26 – против, воздержались 75 стран и не голосовала 21 страна. 2018 г. (по правам человека в Крыму в Третьем комитете): 67 стран – за, 26 – против, воздержались 82 страны. К азовской же резолюции остались равнодушными еще на два члена ГА меньше.

Да, голосование радует не только результатом, но и рядом сопутствующих моментов. К примеру, воздержался Алжир – государство, старающееся лишний раз не обижать Россию, в частности, ввиду оружейных контрактов. Воздержался и Китай. А Поднебесная обычно голосует против украинских документов.

Пекин, похоже, изменил позицию в связи с торговыми переговорами с главным союзником Украины – Соединенными Штатами. Урегулирование торговых споров для Китая настолько важно, что он даже временно готов закрыть глаза на азовскую резолюцию, на вопрос свободы судоходства, а значит, забыть пока и о противостоянии с соседями и США в Южно-Китайском море.

Что еще. Венгрия, с которой у Украины не заладились отношения, поддержала резолюцию. А вот Сербия – еще одна «проблемная» для Киева страна, как бы это ни опровергали в МИД, – стала единственным европейским государством, проголосовавшим против. Также следует обратить внимание, что в числе воздержавшихся оказалась и Аргентина, где есть достаточно мощная украинская диаспора.

У Украины на сегодняшний день есть свое большинство – своего рода коалиция. Ее ядром является та 41 страна – соавтор азовской резолюции. Это, безусловно, очень ценное дипломатическое приобретение. В то же время «сверху» свои голоса дали лишь 25 государств. Благодаря работе украинской делегации или под влиянием союзников Киева. Но этого мало. Тем более ввиду тенденции к уменьшению голосов «за» на заседаниях Генассамблеи.

В ООН страны, которые голосуют «категорически за» и «категорически против», – это, так сказать, полюса. А между ними есть достаточно серьезная прослойка государств «скорее за», «скорее против» и «болото» – те, кому все равно.

Среди последних есть те, кто решил отмолчаться, потому что далек от происходящего в Черноморском регионе или просто недостаточно хорошо понимает, что конкретно произошло и происходит. И есть немало небольших государств Африки, Океании, Карибского бассейна, приторговывающих своими голосами в обмен на подарки, услуги личного и государственного характера и т. п.

Как результат, 72 воздержавшихся и 35 не голосовавших. Больше половины нейтральных. Больше половины потенциальных союзников, пусть и ситуативных. Очень все это похоже как на недоработку украинской стороны, так и на то, что России по-прежнему удается найти подход к различным князькам и лидерам. Что, в свою очередь, ставит ребром вопрос интенсификации ведения позиционной войны в ООН за голоса. И вести эту войну Украине, конечно, нужно не самостоятельно.

Следует действовать совместно с той коалицией из 41 государства, дабы снизить все же влияние Кремля на ООН. Кстати, немалым подспорьем в этом направлении может стать анонсированная накануне советником Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном кампания США по вытеснению РФ и Китая из Африки. Конечно, Вашингтон действует, исходя из собственных интересов. Но косвенно усиление его позиций в Африке будет полезным и для Украины.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»