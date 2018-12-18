Муждабаев: Кто — путинский кандидат в президенты Украины?

Тест на выявление, тех из украинских политиков, кто является путинских планов в Украине.

Многие украинские избиратели (я имею в виду не «ватников», мне с ними не о чем говорить) признаются, что пока не знают, за кого голосовать. Я тоже не назову вам сейчас ни одной фамилии, — делился Айдер Муждабаев своим мнением в ролике на YouTube-канале.

Зато я заранее могу сказать, за кого голосовать точно НЕ надо, если вам дорога свобода и независимость нашей страны. Это очень простой тест, которому вы можете лично подвергать каждого из потенциальных президентов Украины, просто время от времени забивая ключевые слова в поисковик.

И уж тем более проходить этот простой и понятный тест всех кандидатов в президенты должны заставлять журналисты. Если они журналисты, конечно, а не прислуга заинтересованных лиц. Так что для СМИ это тоже сущностная проверка: спрашивают или же нет.

Айдер Муждабаев, YouTube