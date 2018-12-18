Новые санкции против России будут по-настоящему адскими, – Слава Рабинович

В Конгрессе рассматриваются новые законопроекты, которые подразумевают введение еще больших санкций против путинского режима, в дополнение к тем, что уже введены и вводятся.

Известный российский финансист Слава Рабинович уверен, что Владимир Путин уничтожил экономические перспективы России и уверенно ведет ее к краху. Слава Рабинович рассказал об этом в интервью изданию «Деловая Столица», беседуя с

Российскому финансисту Славе Рабиновичу 52 года. Он родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец – музыкант, солист оркестра в театре оперы и балета им. Кирова (сейчас вновь – Мариинский), мать – преподаватель русского языка и литературы в университете. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи. В 1988 году эмигрировал в США.

Обосноваться в США помогла еврейская ассоциация молодежи YM-YWHA. Работал в Нью-Йоркском центре ассоциации, потом продавал мобильные телефоны и электронику.

В 1994 году взял $100 тыс. кредита на обучение в Школе бизнеса при Нью-Йоркском университете. Получил степень магистра бизнес-администрирования. Стал гражданином США. Начал работать в компании Hermitage Capital Management, занимавшейся инвестициями в российские акции. После восьми лет жизни в Соединенных Штатах вернулся в Россию.

В 2004-м создал компанию Diamond Age Capital Advisors по привлечению иностранных инвестиций.

– США объявили, что Россию ждут «драконовские санкции». Верите в это?

– Жесткие санкции обязательно будут введены как вторая фаза санкций согласно закону США от 1991-го года «О противодействии странам, замешанным и виновным в применении и в производстве химического оружия».

Этот закон за время своего существования был применен всего лишь два раза – к Сирии и к КНДР. Россия провела спецоперацию по попытке убийства на территории иностранного государства, члена G-7, члена НАТО, провела ее общественно-опасным способом при помощи боевого химического отравляющего вещества. В результате этой атаки пострадало несколько человек, включая граждан Великобритании, и один человек погиб.

Это – террористическая атака и акт войны против Великобритании на ее же территории. Первый эшелон санкций в этом законе – это запрет на экспорт в Россию различных технологий военного и двойного назначения, а также запрет на разные другие смежные вещи.

– Что касается второй фазы санкций?

– Согласно этому закону их введение зависит от государства, которое обвиняется в применении и изготовлении химического оружия, и что оно делает в отношении требований, которые этот закон предъявляет.

На национальном уровне такое государство должно заверить мировое сообщество, что этого больше не повторится ни в производстве, ни в использовании запрещенного химического оружия. Также в данном случае Россия должна допустить международных инспекторов на объекты производства или на предполагаемые объекты производства химического оружия, чтобы они подтвердили или опровергли факт его производства.

Когда этот закон был применен и введена первая фаза санкций, то многие задавались вопросом – а будет ли введена вторая фаза через 90 дней после введение первой. Понятно, что Путин никого не допустит ни на какие объекты. Понятно, что они придерживаются тактики все отрицать. Были разыграны все эти спектакли с Петровым и Бошировым, и всему миру еще раз была показана усмехающаяся, лживая, наглая и преступная морда путинской ОПГ.

Совершенно наглым образом они просто смеялись в лицо как Великобритании, так и ее союзникам, и всему мировому сообществу. Ни при каких условиях, кроме как смены режима, не мог произойти допуск международных инспекторов на российские объекты по производству запрещенного химического оружия. Ждать осталось совсем недолго, пару недель или чуть больше.

– Какие последствия санкций?

– Меры жесткости санкций против российского финансового сектора и госбанков пока непонятны. Вероятны ограничения на покупку российского долга. Жесткость ограничений будет определена американской стороной. И, кроме санкций по этому закону, в Конгрессе, и совсем не под сукном, лежат новые законопроекты, которые подразумевают введение еще больших санкций против путинского режима.

Рассмотрение этих законопроектов было задержано промежуточными выборами в США. И так как Трамп и Республиканская партия потеряли контроль над Нижней палатой Конгресса – Палатой представителей, эти инициативы получают еще большую вероятность скорого рассмотрения. Санкции будут по-настоящему адскими.

– Что такое «адскими»?

– Это легче всего протестировать следующим образом. Посмотрите, как до 2018-го работали империи Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски. Их корпоративные структуры являлись главными и контролирующими акционерами во многих разных компаниях и юрисдикциях. У них были хорошие банковские отношения по всему миру, отношения с другими сервис-провайдерами, инвестиционными банками, а существенно большие штаты сотрудников являлись иностранными. Вот как жизнь этих людей была устроена раньше, и как она устроена сейчас, после введения персональных санкций против Вексельберга и Дерипаски и компаний, которые им принадлежат. Все обвалилось.

Спросите у главы ВТБ Андрея Костина, является ли адом жизнь после принятия персональных санкций. Я разговаривал с несколькими участниками российского списка Forbes по поводу вероятности введения санкций против них лично. У них у всех примерно одна реакция, одна фраза: «Если санкции введены – the game is over». Больше нет никаких комментариев.

Кроме персональных санкций, возможен еще запрет на покупку российского госдолга, эмбарго или частичное эмбарго на российские экспортные товары, включая нефть и газ. И что будет с российской экономикой, рублем, финансами, бюджетом, если будут введены серьезные санкции такого характера? Вот почему они называются адскими.

– Российская власть, наверное, тоже подозревает о таких последствиях?

– Да, не должны же они быть такими идиотами. Но выходит, что могут. Люди, которые принимают решения, включая самого Путина, это классические примеры отрицательного отбора и неспособности просчитать элементарные причинно-следственные связи и последствия своим действиям.

Но это закономерно. В стране уничтожено государство, все ветви власти и весь конституционный строй. Страной правит реальная банда, реальная преступная группировка под управлением Путина. Единственная цель этой ОПГ – это совершение преступлений и уход от ответственности. Эта спираль, идущая вверх или вниз, как угодно, плодит еще большие преступления. Чтобы уйти от ответственности в очередной раз, они вынуждены совершать все новые и новые преступления.

Вот такая спираль разрушила их способность правильно и грамотно оценивать ситуацию с последствиями для себя. Туда им и дорога. Хорошо бы, чтобы они не утащили за собой серьезное количество людей.

– Если Путин лишается власти, его ждет тюрьма?

– Скамья подсудимых, для начала. И, возможно, не только в России. Они это знают, поэтому ни при каких обстоятельствах власть не отдадут. Им нужно бесконечно продлевать или президентские полномочия Путина, или же какие-то другие полномочия, которые будут давать ему всю полноту власти. А на самом деле Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, который просто скрывается за маской главы государства.

Соответственно, продолжение его президентских полномочий будет нелегальным. Таково оно уже давно. По закону и Конституции его президентские полномочия закончились в 2008 году навсегда, потому что он достиг конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица – два срока подряд. Поэтому сейчас он является самозванцем, нарушающим Конституцию. Глава Конституционного суда Зорькин прекрасно об этом осведомлен, но он тоже является членом путинской ОПГ. Вот и все.

Или же это будет любой другой формат продления его должностных полномочий, где он будет де-юре не президентом, но де-факто – будет иметь контроль над всем, включая т. н. нового псевдоглаву государства. Так было в период 2008-2012 годов с креслодержателем Медведевым. Или же пропишутся полномочия какого-то Госсовета, председателем которого он станет. Или же возникнет какое-то новое государственное образование с Беларусью, при котором Путин становится его главой. Вариантов масса.

Организованная преступная группировка, незаконно захватившая и удерживающая власть, может принять любые законы. Ведь совершенные Путиным и его окружением преступления на самом деле такого уровня, такого масштаба и такой продолжительности, что абсолютно невозможно выйти из власти добровольно. При этом не существует ни одного потенциально нового президента или кандидата в президенты, кто бы гарантировал безопасность Путину и его ближайшему окружению.

– И Путин все это понимает?

– Даже если такая безопасность будет гарантирована на словах, то на практике такое не гарантируется никем и никогда. Как только Путин перестает быть т. н. главой государства, его захотят видеть в Гааге за его международные преступления. Соответственно, возможно, все запросы на экстрадицию будут удовлетворены – вопрос для Путина более чем актуальный. Ведь принятый специально для Ельцина закон о неприкосновенности и неподсудности ушедшего президента не распространяется на президента, совершившего тяжкие и особо тяжкие преступления.

Путин все это понимает, поэтому добровольно не уйдет. А как он уйдет – никто не знает. Ведь мало того что он разрушил все ветви власти, разрушил само государство и конституционный строй, он ещё разрушил и два основных института демократического государства. Это институт честных демократических свободных выборов и институт мирной сменяемости власти. Если они разрушены, смена власти будет происходить не на выборах и не конституционно. Насколько мирно, кроваво и при каких обстоятельствах это произойдет – никто спрогнозировать не может. Даже все инструменты прогнозирования нарушены. Просто уничтожены. Только не нами – они уничтожены путинской ОПГ.

– Есть теория, что для дальнейшего удержания при власти, Путину нужны новые войны. Как насчет дальнейшего вторжения в Украину? Оно возможно?

– Сложно представить, что в отношении Украины у Путина есть порох в пороховницах делать новую и горячую стадию войны. Особенно когда т. н. крымский эффект и псевдопатриотический угар достаточно сильно выветрились. Тем более нарушен некий социальный контракт между путинской ОПГ и населением.

Если раньше он выглядел так: не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть, взамен на это мы вам гарантируем относительно сытое существование. Это сейчас разрушено, потому что в течение последних десяти лет экономический рост в среднем ежегодно равен нулю. Реальные доходы населения снижаются четвертый год подряд. Уровень бедности в стране зашкаливает – это несколько десятков млн человек. То, что в мире принято называть бедностью, в России так живет более половины населения.

Недавняя афера с повышением пенсионного возраста такова, что это – приговор умереть на работе, потому что, по статистике, во многих регионах России только лишь 9-10% населения доживают до нового пенсионного возраста. Это означает, что для большинства населения России пенсии просто отменены.

Непонятно, что будет делать путинская ОПГ дальше, если учесть, что они владеют вторым по арсеналу ядерным оружием в мире. Но если они всю жизнь крали деньги в России и складывали их на Западе, то вряд ли допустят, чтобы российские же ракеты уничтожили все их активы. Это если предполагать, что эти ракеты вообще имеют какую-то способность куда-либо полететь.

– В каком состоянии сейчас российская экономика?

– По поводу каких-то возможных микровзглядов на российскую экономику, на проблему нужно взглянуть шире. Особенно на то, что происходит на протяжении последних четырех=пяти лет. Россия разрушила свою репутацию, соответственно разрушила доверие инвестиционного капитала, которое она выстраивала на протяжении нескольких десятилетий. А ломать – не строить.

Отсутствие доверия и разрушенная репутация будут иметь последствия на протяжении следующих десятилетий. Это номер один.

Номер два – это немедленная и четко видная технологическая отсталость. То, как развивается мир сейчас, это не то, как он развивался технологически в 60-70-х годах. Каждый день простоя – это и потерянное время, и потерянное ноу-хау, и потерянная технология, которая все больше отделяет Россию. В этом отношении Россия все больше становится похожей не на страну третьего мира, не говоря уже о развивающихся странах. Россия уже больше похожа на страны четвертого мира. Типа отсталых диктатур африканского типа.

И поскольку современный мир – это конкуренция технологий, поставленных на службу человека и увеличивающая благосостояние каждой нации не путем захвата чужих территорий или производством чугуна и стали, а путем воплощения интеллектуальной собственности в высокотехнологичные товары и услуги, то мы и дальше можем предсказывать падение благосостояния российского народонаселения (нации в России так и нет).

4,5 года назад средневзвешенная стоимость капитала для абсолютно всех российских компаний увеличилась кратно. Она постоянно возрастала с марта 2014-го года. Это означает, что эти компании не конкурентоспособны в мире. Как результат – слабоприбильные и низкомаржинальные компании будут становиться убыточными, а те, которые почти были на нулях, станут убыточными. Те, кто был суперприбыльным, станет менее прибыльным или менее убыточным.

Эта ситуация – это даже не медленное загнивание или стагнация, это реальная катастрофа, которая развивается перед нашими глазами в формате крушения поезда. И это все нам прокручивают в режиме замедленной съемки. Это непоправимый долгосрочный ущерб для всей экономики, страны, что в конечном итоге точно приведет к коллапсу финансовой и экономической системы.

– Цены на нефть на уровне 65 долларов уже ничем не помогут?

– Дорогая нефть только лишь удлиняет агонию. Путин изменил политическое и экономическое устройство России: развивающуюся демократию – на фашизм, а хаотично развивающийся капитализм – на бандитский неофеодализм. В его российском варианте нет никаких законов и правил.

Комбинация демократии и капитализма способна создавать добавочную стоимость, развитую экономику, благосостояние, ценность, заключающуюся в акционерной стоимости компаний, развитый средний класс.

Разрушение демократии и капитализма, превращение демократии в фашизм, а капитализма – в бандитский неофеодализм несет за собой прямо противоположные эффекты, которые были хорошо видны, начиная с 2012-го, и особенно с 2013-го года.

Путин незаконно занимает свой пост с 12-го года и это моментально отразилось как на деловой, так и на инвестиционной активности. Ведь если премьер и президент решили, что могут нарушать Конституцию, что можно больше и дольше, чем «два срока подряд», это уже самое крупное государственное преступление. Это значит, что дело совсем плохо, а верховенства права нет и не будет. Можно посмотреть, что произошло с т. н. капитальными инвестициями. В 2012-м году они падали как камень по сравнению с 11-м годом.

Уже было понятно, что при таком их падении ничего хорошего российский бизнес не ждет. На этом фоне ни у кого не должно быть никаких эмоций удивления, когда в 2013 году намечавшийся в 11-м и 12-м годах экономический рост начал не просто замедляться, а падать как камень от квартала к кварталу.

В 2013 году мировая экономика росла очень быстрыми темпами. ВВП США вырос на 4%. И это экономика, которая имеет крупнейший ВВП в мире. Это очень диверсифицированная и высокотехнологичная экономика с большим компонентом добавленной стоимости, размером порядка 20 трлн долл. И вот этот гигант рос 4% за год.

– Россия является страной с развивающейся экономикой и должна была бы расти быстрее, чем американская?

– Да. Вдобавок к этому она имеет благоприятную конъюнктуру на мировых рынках ресурсов, которые экспортирует. Но за 2013 год экономика России выросла на 1,3%. То есть она росла в три раза медленнее, чем американская. Самое показательное то, что это происходило при цене на нефть в 110 долларов за баррель. Этот рост в 1,3% на самом деле был таким, что стремился к нулю. Было видно, что от квартала к кварталу рост замедляется, и этот 1,3% роста превратится в 0. А потом начнется рецессия.

Путин на самом деле знал, что будет рецессия. В принципе, правительству и главе государства нужно отвечать за состояние экономики страны, которой они управляют. Но они не захотели отвечать перед российским народонаселением за то, что экономика во второй раз всего за четыре года упадет в рецессию. Что они сделали? Они аннексировали Крым, как они посчитали, в удобный для себя момент.

Аннексировав Крым, они развязали полномасштабную войну против Украины на востоке страны, сбили Боинг, убили 10 тыс. человек в Украине и еще несколько миллионов сделали беженцами. При этом они запустили просто колоссальную пропаганду, которая затмевает пропаганду даже Геббельса. Она превратила огромное количество народонаселения России в псевдопатриотов и психопатов.

Вот, что было сделано тогда, чтобы не отвечать за вторую рецессию за четыре года, переключить внимание и изменить повестку дня. В принципе, это у них получилось.

Да, при цене на нефть в $40 долларов за баррель экономика России взорвется катастрофично быстро. А при цене на нефть в $110 за баррель экономика России взорвется в какой-то более длинной перспективе, медленно загнивая, при неконкурентоспособной средневзвешенной стоимости капитала, при разрушенной репутации страны и при неизбежном и необратимом технологическом отставании.

Слава Рабинович, «Деловая Столица»