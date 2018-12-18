СБУ задержало еще одну из организаторов «референдума» 2014 года на Луганщине

Женщина, скрывавшаяся в России, пыталась въехать в Украину через пункт пропуска н украинско-российской границе.

На одном из пунктов пропуска границы с РФ, при попытке въехать в Украину, СБУ задержала участницу подготовки так называемого «референдума» 2014 года на Луганщине, которая находилась в розыске, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что в мае 2014 жительница Новодружеска добровольно присоединилась к так называемой «избирательной комиссии» псевдореферендума. После освобождения города от оккупантов женщина убежала в РФ, где более четырех лет скрывалась от правосудия.

В июне того же года следователи СБУ заочно вынесли в отношении нее сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.

Сейчас задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ