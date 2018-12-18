В Черное море вошел британский разведывательный корабль

Основная цель визит британского военного судна в Черное море – продемонстрировать поддержку принципа свободы навигации в регионе.

Разведывательный корабль британского флота HMS Echo вошел через пролив Босфор в Черное море. Главный редактор издания «BlackSeaNews» Андрей Клименко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Это первый военный корабль НАТО, который заходит в Черное море с прямой формулировкой цели визита: продемонстрировать поддержку Британии принципа свободы навигации в регионе», – написал Клименко.

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (243) — Велика Британія та Королівський флот достроково виконують обіцянки, надані після… Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 17 грудня 2018 р.

По данным портала «Liveua Map», корабль вошел в Черное море в понедельник вечером около 18:00.

HMS Echo – это современное гидрографическое судно, предназначенное для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Корабль может предоставлять адаптированную информацию практически в режиме реального времени.

Согласно Конвенции Монтре, корабль может находиться в Черном море максимум 21 день.

В конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторак заявлял, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году.

«Пока Украина сталкивается с российскими военными действиями, она будет иметь надежного партнера в Соединенном Королевстве. Продолжая совместную работу, путем подготовки учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине выстоять в наши общие ценности», – заявил Уильямсон.

«Украинско-Российское обозрение»