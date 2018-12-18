Украина продлила торговые ограничения в отношение России до конца 2019 года

Правительством Украины были применены меры противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинских товаров со стороны России и защиты украинского бизнеса.

Кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений, предусматривающие ограничения на импорт продукции происхождением из России до 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Как отмечается, постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлена до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем.

Предусмотренные правительством меры были применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны Российской Федерации для обеспечения защиты национальных интересов и украинского бизнеса.

Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, которая действовала согласно Соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим «наибольшего содействия» ВТО, предусматривающий применение высших ставок ввозной пошлины.

Также правительство продлило действие принятого постановления, которая ввела запрет на импорт товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, водочных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукцию химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другие.

Пресс-служба Минэкономразвития Украины