Россия пыталась «размыть» резолюцию ООН по Крыму, – Ельченко

Россия пыталась внести в резолюцию ООН по Крыму ряд поправок нивелирующих суть принятого документа и негативные последствия для себя.

Украина сама предложила Генассамблее принимать резолюцию по милитаризации Россией Крыма двумя третями голосов, а не простым большинством, чтобы нивелировать угрозу принятия поправок группой друзей России. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил об этом в кулуарах Генассамблеи ООН, пишет «Укринформ».

По его словам, такая процедура возможна для резолюций, касающихся международного мира и безопасности. Благодаря такому «шагу на опережение» удалось нивелировать угрозу принятия поправок группой друзей России, отметил дипломат.

«Мы прекрасно понимали, что этого значительно труднее достичь, чем простым большинством, которое мы имели в любом случае», – отметил Ельченко.

Он пояснил, что поправки, которые пытались внести группа союзников России (Иран, Венесуэла, Сирия, Никарагуа) были специально выписаны очень запутанно, с призывами к «обеих сторон воздержаться от эскалации» и т.п., чтобы страны, которые не разобрались в ситуации, могли проголосовать «за».

Правки были направлены на то, чтобы «размыть» смысл резолюции. Однако они были отклонены залом голосований.

«Была опасность что многие страны могут проголосовать «за» эти правки. Но подняв сознательно планку до двух третей, мы показали Генеральной ассамблее ООН, что мы не боимся результата … Украина уверена в своих силах», – отметил он.

Как сообщалось, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, районов Черного и Азовского морей».

Документ призывает Россию немедленно освободить захваченные ею украинские корабли и членов их экипажа, вывести свои вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.

За резолюцию проголосовали 66 стран, против — 19.

«Укринформ»