Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов Московского патриархата в Украине

Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ МП, владыка подчеркнул, что переход приходов в ПЦУ может быть только добровольным.

Православная церковь Украины (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом) исключает возможность силового захвата храмов Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом). Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил об этом накануне в эфире телеканала «ICTV».

«Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые свободно захотят стать частью единой церкви – они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, создающих нестабильность», – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что в рядах УПЦ есть много и иерархов, и священников, и верующих, которые поддерживают независимую украинскую церковь, но сомневаются или боятся к ней присоединиться немедленно, но Епифаний верит, что со временем они придут в ряды ПЦУ.

«Только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить парафии, находящиеся в лоне Российской православной церкви. Есть часть парафий и парафиян, которые уже готовы переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который позволил бы делать это правильно», – сказал предстоятель ПЦУ.

Православная церковь Украины будет независимой от Константинополя.

«Сейчас мы слышим о том, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда», – заявил Епифаний.

Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя (Епифания) уже в диптихе провозглашено на Фанаре.

«Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее 15-е место в диптихе, а это значит, что мы будем независимой, полноценной, автокефальной церковью», – отметил митрополит Киевский и всея Украины.

«Константинополь как мать церковь способствует и помогает нам, украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручения Томоса, мы будем самоуправляемой церковью, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви», – сказал он.

«Поэтому сейчас не может быть и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя», – добавил Епифаний.

Напомним, что 15 декабря была создана Православная церковь Украины, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний (Думенко), получивший титул митрополита Киевского и всей Украины.

В соборе приняли участие иерархи, клирики и верующие УПЦ (КП) и УАПЦ, а также 2 митрополита и ряд клириков УПЦ (МП), он был организован экзархами Вселенского патриархата.

Епифаний получит томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины в канун Рождества – 6 января 2019 года в Константинополе.

«ICTV»