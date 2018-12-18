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Новости

Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 15 государств голосовали против резолюции ООН по Крыму

Постоянное представительство Украины при ООН
18 декабря 2018

Генеральная ассамблея призывает Россию, как государство-оккупант, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 15 государств проголосовали против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, сообщило Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Инициированную Украиной резолюцию поддержали 66 стран, 19 были против, воздержались 72.

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Генассамблея ООН приняла 17 декабря резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», проект которой был инициирован Украиной и представлен от имени группы государств, передает «Укринформ».

В документе акцентируется на угрозах безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия – в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

«Генеральная ассамблея призывает Россию, как государство-оккупант, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории», – говорится в тексте документа.

Впервые резолюция ООН отмечает, что, оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

«Генеральная ассамблея напоминает, что временная оккупация Крыма, как и угроза или применение силы Российской Федерацией против территориальной целостности или политической независимости Украины, нарушение обязательств по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештским меморандумом) от 5 декабря 1994 года, в котором, среди прочего, была подтверждена преданность уважению независимости, суверенитету и существующим границам Украины», – говорится в мотивировочной части резолюции.

Кроме того, в документе высказаны поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма, обеспокоенность прогрессирующей милитаризацией полуострова и прилегающих морских районов, размещением самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие. Отдельно упомянуто о нападении на украинские корабли в конце ноября в качестве иллюстрации агрессивных действий России.

Резолюция также призывает Россию не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, прекратить преследование торговых судов, осуждает незаконную постройку моста через Керченский пролив.

Документ, среди прочего, подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность других государств Европы.

Постоянное представительство Украины при ООН

Tags: Армения, Беларусь, крым, ООН, резолюция, Россия, Сербия, Украина

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