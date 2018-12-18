Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 15 государств голосовали против резолюции ООН по Крыму

Генеральная ассамблея призывает Россию, как государство-оккупант, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 15 государств проголосовали против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, сообщило Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Инициированную Украиной резолюцию поддержали 66 стран, 19 были против, воздержались 72.

Держави, які голосували ❌ПРОТИ❌ кримської резолюції: 1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2018

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Генассамблея ООН приняла 17 декабря резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», проект которой был инициирован Украиной и представлен от имени группы государств, передает «Укринформ».

В документе акцентируется на угрозах безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия – в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

«Генеральная ассамблея призывает Россию, как государство-оккупант, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории», – говорится в тексте документа.

Впервые резолюция ООН отмечает, что, оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

«Генеральная ассамблея напоминает, что временная оккупация Крыма, как и угроза или применение силы Российской Федерацией против территориальной целостности или политической независимости Украины, нарушение обязательств по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештским меморандумом) от 5 декабря 1994 года, в котором, среди прочего, была подтверждена преданность уважению независимости, суверенитету и существующим границам Украины», – говорится в мотивировочной части резолюции.

Кроме того, в документе высказаны поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма, обеспокоенность прогрессирующей милитаризацией полуострова и прилегающих морских районов, размещением самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие. Отдельно упомянуто о нападении на украинские корабли в конце ноября в качестве иллюстрации агрессивных действий России.

Резолюция также призывает Россию не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, прекратить преследование торговых судов, осуждает незаконную постройку моста через Керченский пролив.

Документ, среди прочего, подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность других государств Европы.

Постоянное представительство Украины при ООН