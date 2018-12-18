Стращать или ублажать? Путин созывает бизнес-сообщество на предновогоднюю стрелку

Кремль анонсировал встречу Владимира Путина с предпринимательским сообществом. Известно, что она состоится до конца года.

Как обычно, на этом мероприятии будут обсуждать темы, которые волнуют бизнес, а также его взаимодействие с властью. По мнению политического обозревателя «Коммерсантъ FM» Дмитрия Дризе, в этот раз встреча может получиться особенно острой.

«Новогодние встречи» Владимира Путина с бизнесом подаются в медиапространстве как некое таинство, что за закрытыми дверями произойдет нечто судьбоносное. В итоге ничего явного не происходит. Однако так может показаться лишь на первый взгляд. Это событие действительное важное, поэтому вокруг него столько разговоров и слухов.

И нынешняя встреча действительно имеет все шансы стать судьбоносной. При этом разговор или поздравление олигархов с Новым годом крайне редко показывают в прямом эфире. Скорее всего потому что речь идет о больших деньгах и очень тонких моментах, о которых простому зрителю знать необязательно. Крупный бизнес – это столп, на котором держится экономика. И здесь важно сразу несколько нюансов.

Как известно, в этом году помощник президента по экономике Андрей Белоусов предложить изъять излишки прибыли у ряда крупных российских компаний с очень неоднозначной формулировкой из девяностых – «Делиться надо». Это было если не шоком, то, по крайней мере, поводом схватиться за сердце.

Тогда же появилась интересная версия, что власть таким образом нашла деньги на выполнение майских указов президента и решила «раскулачить» олигархов. Такой сценарий никогда не исключался и считался страшилкой.

За бизнес заступилось правительство и лично первый вице-премьер Антон Силуанов. Благо, он экономист-рыночник. Так что решили не «раскулачивать», а предложить добровольно, на основании обоюдной заинтересованности, проинвестировать большие проекты, нужные стране.

И вот здесь можно предположить, что идея под названием «Делиться надо» была вброшена не просто так. Это было пробой сил, попыткой прощупать почву.

Сейчас же, буквально в эти дни, Владимир Путин дал характеристику российским предпринимателям. Конечно же, бизнес – не сплошь жулики, как иногда думают в народе, и с такими штампами нужно кончать. Среди бизнесменов – много тех, кто думает о стране, и потому они достойны подражания. При этом Путин не отрицает, что другие тоже есть, они об отечестве не думают и предпочитают хапать деньги.

Дело в том, что следующий год не обещает быть простым. Нельзя исключать, что власть снова попросит бизнес о поддержке или же даже прикажет помочь.

И очень может быть, что на этот раз придется подставить плечо государству, а также смириться с тем, что выгоды от этого особой не будет. Между тем, президент уже четко сказал: всех денег не заработаешь – жизнь конечна, о помощи ближнему нужно думать. И с этим не поспоришь.

Возможно, что тех, кто проявит сознательность в трудную минуту, отблагодарят. Анатолий Чубайс же ставил такой вопрос – что желательно как-то отметить заслуги предпринимателей. Ну а с теми, кто откажется, ничего не будет, однако в нынешней ситуации лучше не отказываться. В любом случае, власти и бизнесу есть о чем поговорить на новогодней встрече.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»