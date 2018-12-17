Лавров и российские «пацифисты», – Цимбалюк

В России исходят желчью, когда говорят об Украине. Особенно если речь касается Донбасса и Московского патриархата в Украине.

Глава российского МИД выступил в эфире радиостанции КП, где он и «журналисты» размышляли как поступить с Украиной и Грузией. Уровень «братства» бьет рекорды, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Людям со слабой нервной системой лучше не смотреть. Но знать о том, как и чем живут на самом деле россияне и их «элиты» – значит понимать всю глубину пропасти между Украиной и России.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»