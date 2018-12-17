В случае актов агрессии России военное положение в Украине будет продлено, – Аваков

Для Украины новый виток агрессии будет сложным вызовом, но для России такие будут катастрофой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае наземной агрессии России против Украины военное положение будет продолжено. По его мнению, – сообщается на сайте МВД, – для Украины это будет сложный вызов, а для России – катастрофа.

«Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию против Украины, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме», – сказал Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

В то же время, он выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны РФ не произойдет.

«Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории», – сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГосЧС, находятся в напряжении, но в первую очередь – пограничники.

«У нас нестандартная, гибридная, ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по сути рядом с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения непростая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас», – отметил он.

Аваков сообщил, что уже с 1 января 2019 года, заработная плата пограничников будет повышена в среднем на 30%. А Донецко-Луганское региональное управление ГПСУ также получит вертолеты Airbus, которые уже скоро начнут поступать в Украину.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, в свою очередь, отметил, что в бюджете на следующий год для пограничников предусмотрены дополнительные 1 млрд 200 тыс гривен.

«Поэтому, мы будим мотивировать наш личный состав. Сегодня в Донецко-Луганском региональном управлении службу проходят те, которые пришли сюда добровольно, изъявившие желание. Многие офицеры пишут рапорты, чтобы продолжать службу здесь», – отметил он.

В состав Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, которое функционирует уже больше года, входят Лисичанский, Краматорский и Донецкий погранотряды, которые выполняют задачи по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии со стороны российско-оккупационных войск вдоль полосы безопасности протяженностью более 400 км по линии разграничения, они охраняют 88 км государственной границы на побережье Азовского моря и контролируют надводную обстановку в акватории Азова.

Напомним, накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной. При этом он обвинил Украину в планах наступления.

В 2014 году Россия военным путем захватила украинский Крым и Севастополь и ввела регулярные войска на Донбасс, когда украинская армия почти разбила пророссийских боевиков.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали украинские военные корабли в нейтральных водах Черного моря и захватили 24 украинских моряков.

Пресс-служба МВД Украины