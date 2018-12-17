Волкер отменил запланированную на декабрь встречу с Сурковым

Причиной отмены встречи спецпредставителя США по вопросам Украины Волкера и помощника президента России Суркова стала агрессия в Керченском проливе и захват украинских моряков.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отменил запланированную на декабрь в Москве встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии в Керченском проливе. Он сообщил об этом журналистам в ходе видеоконференции, предает «Левый Берег».

«Я предложил приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море», – сказал Волкер.

Он напомнил, что из-за этого акта агрессии президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Волкер добавил, что решил поступить так же и отложить свою встречу, пока Россия держит в плену украинских моряков.

Как сообщалось, встреча Трампа и Путина должна была состояться «на полях» саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако в последний момент Трамп ее отменил. В Буэнос-Айресе президенты провели лишь «неформальную беседу» во время обеденной программы саммита, а в Вашингтоне заявили, что как только инцидент в Керченском проливе будет урегулирован, встреча сможет состояться.

Волкер также заявил, что не видит предпосылок для освобождения Россией захваченных моряков до рождественских праздников.

«К сожалению, у меня нет хороших новостей. Многие люди, в том числе в США, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и другие, призывали Россию освободить моряков немедленно. Канцлер подняла этот вопрос в ходе телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе. Однако известно, что Россия сказала «нет». Они утверждают, что идет судебный процесс. Но это незаконно, потому что они удерживают их незаконно. Тем не менее, они говорят о судебном процессе, который займет месяцы. Поэтому, к сожалению, это выглядит плохо… Я, конечно, надеялся бы, что Россия освободит моряков в качестве жеста перед Рождеством, но нет никаких признаков, что это может произойти сейчас», – сказал он.

Волкер назвал «хорошей новостью для Украины» то, что все призывают Россию освободить моряков немедленно.

Напомним, в ближайшее время Волкер намерен посетить Киев и один из украинских портов в Черном море. Ранее он анонсировал усиление санкций против РФ каждые месяц-два.

Волкер так же напомнил, что бюджет США на 2019 год предусматривает выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности.

«У нас есть пакет финпомощи на 250 млн долларов и возможность продавать дополнительное вооружение. Будут некоторые объявления от Конгресса в следующие несколько месяцев о первых траншах», — сказал он.

Волкер также прогнозирует, что в ближайшие месяцы будут введены дополнительные санкции против России.

В ноябре Волкер сообщил, что намерен встретиться с Сурковым. Он рассказал, что летом и в начале осени переписывался с помощником российского президента, чтобы понять, есть ли изменения в позиции России относительно введения миротворческой миссии ООН а Донбасс, однако, по его словам, позиция РФ не изменилась.

«Левый Берег»