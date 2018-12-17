Турчинов назвал «бредом сивой кобылы» заявления Лавров об «украинском наступление на Донбассе»

Ранее глава российского внешнеполитического ведомств Лавров заявил о «готовящейся Украиной провокацией» против России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов опроверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Украина якобы планирует вооруженную провокацию на административной границе с оккупированным Крымом, говорится в сообщении на сайте СНБО Украины.

«Разоблаченное» главой российского МИДа Лавровым «запланированное на последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ», как и другие его пассажи, вроде «нацистского» и «неонацистского режима» и т.д., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: «Бред сивой кобылы», простите, «сивого мерина», – сказал Турчинов.

Отмечается, что таким образом секретарь СНБО прокомментировал «точную информацию российского МИДа по украинскому наступлению».

Напомним, ранее Лавров заявил, что у России якобы есть информация о «вооруженной провокации» на границе с аннексированным Крымом, которую якобы планирует президент Петр Порошенко. При этом он пообещал, что воевать с Украиной Россия не будет.

В 2014 году Россия военным путем захватила украинский Крым и Севастополь, а также ввела регулярные войска на Донбасс.

СНБО Украины