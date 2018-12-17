Лаврову нужна вся Украина, – Портников

Путинский Риббентроп Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская Правда» отверг идею признания Кремлем бандитских «республик Донбасса».

«Вы хотите признать ДНР и ЛНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – спросил он у пропагандистов, которые вели разговор, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Таким образом, глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил выводы аналитиков и украинских спецслужб, констатирующих направленность Кремля на захват всей территории Украины, «оккупированной позорным режимом». «Украинский народ ни при чем и подавляющая часть украинского народа…желает избавиться от этого позорного режима», – отметил Лавров.

Как Россия умеет приходить на помощь «подавляющей части народа», мы хорошо знаем по многочисленным вторжениям войск Кремля, от Будапешта до Донецка. И каждый раз рассказывают, что народ не при чем – венгерский, чешский, словацкий, афганский, грузинский, украинский… Это все «позорные режимы», которые нужно уничтожить вместе с местным населением.

Так что предновогоднее интервью Лаврова просто напоминает, что политика Кремля не меняется. И отказ от признания бандитов – это просто констатация желания превратить в «ДНР» всю Украину. Отнюдь не только путем помощи своим союзникам на выборах в нашей стране, кстати.

В том же интервью Лавров обвинил Киев в подготовке провокации «на границе с Россией в Крыму» по окончании срока военного положения в нашей стране. А это обвинение – прямое доказательство того, что Россия не прекратила подготовки к прямому военному вторжению в Украине и не забыла о сухопутном коридоре в оккупированный Крым.

Виталий Портников, «Espreso.TV»