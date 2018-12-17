По заветам Кима: дорогу Чебурнету в России

Российское руководство готовится поднять «железный занавес» в интернете и окончательно заткнуть прессу.

Россия делает новые шаги в информационно-техническом направлении, суть которых заключается в усилении самоизоляции. Законодатели и правительство РФ опять взялись за закручивание гаек из очевидного опасения рисков, сопутствующих свободе слова, разбирался на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Во-первых, на прошлой неделе группа депутатов Госдумы вытащила на свет пованивающий уже труп поисковой системы «Чебурашка» – внесла проект закона, которым предлагается создать и реализовать план «Б» на случай отключения России от мирового интернета. Парламентарии предложили создать специальную инфраструктуру для исправной работы рунета, если местные операторы лишатся доступа к глобальной сети. Под эгидой «Роскомнадзора» предлагается также создать национальную систему доменных имен.

Ну, и вишенка на торте – в совокупности эти меры якобы позволят сократить объем данных, передаваемых россиянами на Запад. То есть, если у гражданина N есть брат/сестра/мать/кум/сват где-нибудь в Нью-Йорке или Франции, а еще если у него знакомый друга вдруг работает в органах власти и под сто грамм, бывает, рассказывает о разного рода непотребствах в госучреждениях, то…в общем вышеупомянутые брат/сестра/мать и т.д. в этом грязном белье более не смогут покопаться.

А значит, будет пресечено распространение негативной информации об особенностях жизни в России. Это раз. Два – снижается риск передачи конфиденциальных данных. Три – после реализации задуманного россиян не будут «выпускать» из закрытого и контролируемого медиаполя, а также никто за рубежом в это поле не войдет.

К такому сценарию в России готовились давно. Идея с созданием своего интернета с блэкджеком и скрепами спорадически оживает на устах той или иной говорящей головы. В этом году – еще в июле – о создании альтернативного интернета разглагольствовал директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Илья Рогачев. Естественно, под соусом козней Запада. Так что удивляться пресловутому законопроекту смысла нет.

К тому же, во-вторых, еще 6 декабря, чтобы минимизировать ущерб от возможного сокращения поставок зарубежного программного обеспечения, вице-премьер Антон Силуанов визировал директиву, обязывающую госкомпании к 2021 году перейти на отечественный софт. Где только возможно. Как сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, ПО будет поделено на классы, в каждом из которых доля российских программ должна превысить 50%.

Исключением может быть лишь ПО, аналогов которому в России не существует. И тут возникают трудности. Если с бухгалтерией и антивирусами в РФ все хорошо, то, по словам все того же Массуха, на рынке иностранный офисный и системный софт представлен на уровне 95%, системы управления базами данных – 80%, ERP-системы (планирование ресурсов предприятия) – 70%. Затмить или хотя бы подвинуть зарубежных конкурентов будет практически невозможно. Даже при всем желании победят традиционные лень, авось и плевать.

Но делать что-то нужно. Вдруг день X все же настанет, и западные создатели софта отрежут РФ от поставок и поддержки своей продукции. Поэтому частично что-то настрогается и внедрится, а в остальных случаях будет совершен переход на бесплатный, доступный, но мене функциональный софт. И, естественно, в российских госучреждениях попросту продолжат пользовать пиратскими программами.

Хотя казалось бы, в России нет проблем с высококлассными программистами. Но большинство из них работают в частном секторе, зачастую на аутсорсинге, и заставить их стать к государственному станку руководство РФ сможет лишь посредством мобилизации. Платить столько, сколько платят крупные зарубежные компании, государство им не может и не будет.

Вот и остается вариант, обкатанный на хакерах, которые работают ныне на спецслужбы. Некоторых программистов могут завербовать в духе карлеоновского «предложения, от которого невозможно отказаться». Будет ли жизнеспособной данная модель – закрытый интернет плюс свой софт? Политически – да. Технически – вряд ли.

Однако это не все. Российские законотворцы на прошлой неделе внесли сразу четыре проекта с поправками в законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс административных правонарушений. В этих поправках СМИ и простых граждан хотят наказывать за демонстрацию в «неприличной форме явного неуважения к обществу, государству, конституции и органам государственной власти».

Авторы предлагают запретить публикации в СМИ и сети «недостоверной информации», которая, мол, может создать «угрозу жизни и здоровью граждан», спровоцировать «массовые нарушения общественного порядка», «прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры» и т.п. Наказанием будут штрафы от 400 тыс. до 1 млн рублей для СМИ, и 3-5 тыс. рублей – для граждан.

Формулировки, как видно, крайне размытые и предполагают массу лазеек для искушенного чиновника-крючкотворца. И поправки в случае их принятия, в чем сомневаться не приходится, также позволяют окончательно закрыть рот СМИ в России, параллельно наполнив карманы представителей надзорных и правоохранительных органов.

Таким образом, происходит энергичная «пхеньянизация» РФ. Что занятно, пока Пхеньян из своей ямы потихоньку выбирается, Россия напротив в свою – вырытую в 2014 году – спускается. Зачем? Потому что грядут темные времена с максимальным уровнем мракобесия и обнищания. Рейтинг Путина пугает Путина и иже с ним.

Народ ропщет. А когда народ ропщет, авторитарный режим обычно вводит цензуру и усиливает контроль. По сравнению с предлагаемыми поправками в законы сроки за репосты в соцсетях покажутся милым чудачеством российской судебной системы.

Что касается подготовки к закрытию рунета от мира, то помимо внутриполитических причин, есть и внешнеполитические. Главная – это стратегия кибербезопасности США, адаптирующихся под нынешние реалии. В Вашингтоне реагируют на рост угрозы из киберпространства, которую представляют хакеры и фейкотворцы из России и Китая.

К тому же, напомним, не так давно Белый дом санкционировал первую спецоперацию против РФ в киберпространстве. Т.е. американцы уже не только защищаются, но и переходят в наступление, едва на горизонте обозначится признак готовящегося вмешательства.

Необходимость же такой информационной самоизоляции населению Кремль донести сможет. Будет происходить соответствующая накачка населения пропагандистскими ресурсами. RT, к примеру уже начал – с днопробивающей рекламы о суровом истязателе американских детей Деде Морозе и связанном Санта Клаусе под лозунгом «русские хакеры взломали рождество». И число таких урапатриотических опусов будет расти. А кого они не убедят, тех запугают.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»