Дрова для Европы, кремлевские поПугаи и Объединительный собор Православной церкви в Украине, – Цимбалюк

Накануне проведения Объединительного собора в России разразились новой порцией истерии. Правда в кремлевском фокусе оказался не только церковный вопрос.

В МИД России намекают на не легитимность решения европейских депутатов. Оказывается они в отличии от состава Госдумы управляются спецслужбами и не понимают, что «Северный поток – 2» – это благо. Иначе дрова, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Новый уровень истерии продемонстрировали России в предверии объединительного собора, на котором должны создать автокефальную украинскую православную церковь.

Цимблюк так же провел прямую трансляцию посвященную Объединительному собору н котором была учреждена Православная церковь в Украине и выбран ее предстоятель – митрополит Епифаний.

Теперь становится понятно почему большинство российского населения верит в существование мирового правительства, которое лоббирует в Европе и США интересы Украины и президента Петра Порошенко. Сюрреализм, скажите? Но ведь приведенные в видеоблогах примеры – тоже содержат не самые реалистичные оценки от Кремля…

Роман Цимбалюк, «УНИАН»