Московский клир не признает Православную церковь в Украине

На прошедшем Синоде УПЦ МП принято соответствующее решение и уволены два митрополита принявшие участие в Объединительном соборе.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины, говорится в обращении синода УПЦ МП по итогам заседания 17 декабря.

«Это собрание является объединением раскольников и к Украинской православной церкви [Московского патриархата] не имеет никакого отношения. Для нашей церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь [Московского патриархата] остается истинной церковью Христовой в Украине», – сказано в обращении.

УПЦ МП также заявила об «обиде» на Вселенский патриархат.

«Константинопольский патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской православной церкви [Московского патриархата]. Более того, действия Константинопольского патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отброшена надолго, если не навсегда», – говорится в заявлении.

Синод Московского патриархата, так же на сегодняшнем заседании снял с должности двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе украинской православной церкви.

Как сообщает «Левый Брег», на собор пришли только два митрополитах УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

«Священный синод вынужден был принять решение в отношении двух наших архиереев, которые несмотря на решение архиерейского собора взяли участие в собрании 15 декабря. Священный синод освободил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил священнослужение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра», – сказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) по итогам заседания.

Также были приняты соответствующие решения в отношении простых священников и дияконов, которые принимали участие в объединительном соборе.

В журналах синода за 17 декабря названы еще четыре участника объединительного собора от УПЦ МП: благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич), глава отдела информации Киевской епархии протоиерей Петр Зуев, клирик Днепропетровской епархии протоиерей Богдан Гулямов и протодиакон Ростислав Воробей.

Всем им запрещено священнослужение в УПЦ МП.

Переяслав-Хмельницкую епархию по решению синода возглавил архимандрит Дионисий (Пилипчук), а Винницкую – архиепископ Бородянский Варсонофий (Столяр).

Напомним, что 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.

Информационно-просветительский отдел УПЦ МП