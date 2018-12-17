Россия валит Макрона. «Фабрика троллей» помогает в разжигании протестов «желтых жилетов»

Как утверждается, русские тролли помогли в разжигании протестов «желтых жилетов» – самой масштабной демонстрации в Франции за последние годы.

В начале декабря средства массовой информации Великобритании и США сообщили, что русские тролли в социальных сетях видимо были замешаны в разжигании протестов «желтых жилетов» во Франции. Они, например, распространяли дезинформацию, такую как поддельные фотографии протестов. Немецкое новостное агентство «Deutsche Welle» поговорило с экспертами в области средств массовой информации чтобы узнать больше.

Вышеупомянутые новостные агентства ссылаются на информацию от Альянса за обеспечение демократии (ASD), инициативы Немецкого фонда Маршалла (GMF), который наблюдает за Twitter-аккаунтами, подозреваемыми в российском влиянии.

Примерно за неделю самой популярной темой у этих связанных с Россией аккаунтов были протесты «желтых жилетов» во Франции (#giletsjaunes). На сайте ASD представлена интерактивная панель с отслеживанием активности 600 таких Twitter-аккаунтов, показывая, какие хэш-теги и темы у них в трендах и на какие источники они ссылаются.

Тем не менее, имена этих аккаунтов не разглашаются. На сайте ASD определены 3 типа таких Twitter-аккаунтов: открыто пророссийские или связанные с Кремлем, управляемые с фабрик троллей внутри России или вне нее и аккаунты отдельных лиц по всему миру, которые хотят «Усилить» русские проблемы. Эти Twitter-аккаунты ссылаются практически исключительно на финансируемые Кремлем новостные агентства, такие как RT или Sputniknews.

Как поясняет эксперт GMF в области средств массовой информации Брет Шефер, большинство из этих Twitter-аккаунтов сфокусированы на политике США и большинство из них пишут на английском. Это значит, что их влияние на протесты «желтых жилетов» на самом деле ограничено. «Что эти аккаунты делают, так это подчеркивают определенные темы чтобы дискредитировать Запад и очернить либеральную демократию».

Сеем рознь

Максим Аудинет из Французского института международных отношений (IFRI), соглашается: «Русские информационные кампании не стоит рассматривать как инструменты для мобилизации новых протестантов или поощрения насилия». Вместо этот, он говорит, что «русская отчетность собирается и далее раскалывать общественную дискуссию и создавать впечатление во Франции и за границей, что протесты «желтых жилетов» глубоко разделили Францию и она стоит на грани гражданской войны».

Политический аналитик во Франции Татьяна Становая разделяет это мнение. Она говорит, что Россия спекулирует политической слабостью президента Франции Эммануэля Макрона для распространения информации про «упадок Европы, кризис демократии и рост оппозиции против действующей власти». Тем не менее, она бы «не сказала, что это дает сильный эффект».

Действительно ли Макрон – цель русских троллей?

«Русская деятельность в средствах массовой информации в основном сфокусирована на президенте Макроне, а не на «Желтых Жилетах,» отмечает Бен Ниммо, эксперт в области информационной обороны в цифровой криминалистической исследовательской лаборатории при Атлантическом Совете. В ноябре он опубликовал подробный отчет по «Французской операции», проводимой подозреваемыми российскими троллями. Хоть отчет и исследует время до начала протестов, он тем не менее содержит интересные детали.

Вместе со своими коллегами, Ниммо смог воссоздать некоторые детали о заблокированных аккаунтах. Большинство из них велись на английском языке, хотя 12 Instagram-аккаунтов велись на французском языке. У них было около 76,000 подписчиков, и по данным Facebook, 12,400 из них базировались во Франции. Большинсво из них скорее всего были созданы в середине 2017 года. «Аккаунты создавались так, чтобы казалось, что их ведут разные типы люди: один велся будто бы националистом, другой – леворадикалом.

Некоторые велись будто бы африканской женщиной,» объясняет Ниммо. Он говорит, что хоть большинство аккаунтов расспространяли безобидную информацию, 5 из 12 Twitter-аккаунтов словесно оскорбляли Макрона, распространяя унизительные изображения. Один фотомонтаж, например, изображал Макрона как надсмотрщика над рабами.

Facebook не раскрывает информацию о том, кто на самом деле контролирует эти аккаунты. Он заявил, что они могут быть связаны с Агенством интернет-исследований – компанией, базированной в Санкт-Петербурге, которая известна на Западе как «фабрика троллей», но это не точно. Бен Ниммо считает, что «вероятно» эти аккаунты «управляются изнутри России». Его мнение, что это «операция» на ранних стадиях.

«Президент Макрон был наиболее очевидной целью,» говорит Ниммо, добавляя, что «это выглядело как попытка подорвать его авторитет и заставить как можно больше групп людей выработать личную неприязнь к нему». Он уточняет, что Россия и раньше была нацелена на Макрона в средствах массовой информации.

Ниммо считает, что такое малое количество аккаунтов связано с тем, что русские троли не очень хорошо владели французским языком и потому что «операция» только начиналась. Он вспоминает, что русская интернет-активность в США началась за два с половиной года до выборов президента в 2016. Это поможет учитывать Французскую операцию в будущем. «Они не сфокусировались на «желтых жилетах», потому что такие операции преследуют долгосрочные цели,» объясняет он. И этой целью, как он говорит, является Макрон.

«Deutsche Welle»