Российская «фабрика троллей» причастна к разжиганию протестов «желтых жилетов» во Франции

Вероятнее всего именно русские тролли в социальных сетях были замешаны в разжигании протестов «желтых жилетов» во Франции.

Русские тролли помогли в разжигании протестов «желтых жилетов» – самой масштабной демонстрации во Франции за последние годы. Немецкое новостное агентство «Deutsche Welle» пишет об этом в своей статье.

Агентство напоминает, что в начале декабря СМИ Великобритании и США сообщили, что русские тролли в социальных сетях видимо были замешаны в разжигании протестов «желтых жилетов» во Франции. «Они, например, распространяли дезинформацию, такую как поддельные фотографии протестов», – пишет DW.

Вышеупомянутые новостные агентства ссылаются на информацию Альянса за обеспечение демократии (ASD), инициативы Немецкого фонда Маршалла (GMF), который наблюдает за Twitter-аккаунтами, подозреваемыми в российском влиянии.

Примерно за неделю самой популярной темой у этих связанных с Россией аккаунтов были протесты «желтых жилетов» во Франции (#giletsjaunes). Эти Twitter-аккаунты ссылаются практически исключительно на финансируемые Кремлем новостные агентства, такие как RT или Sputniknews.

Как поясняет эксперт GMF в области средств массовой информации Брет Шефер, большинство из этих Twitter-аккаунтов сфокусированы на политике США и большинство из них пишут на английском. Это значит, что их влияние на протесты «желтых жилетов» на самом деле ограничено. «Что эти аккаунты делают, так это подчеркивают определенные темы чтобы дискредитировать Запад и очернить либеральную демократию».

Политический аналитик во Франции Татьяна Становая говорит, что Россия спекулирует политической слабостью президента Франции Эммануэля Макрона для распространения информации про «упадок Европы, кризис демократии и рост оппозиции против действующей власти».

«Русская деятельность в средствах массовой информации в основном сфокусирована на президенте Макроне, а не на «Желтых Жилетах»», – отмечает Бен Ниммо, эксперт в области информационной обороны в цифровой криминалистической исследовательской лаборатории при Атлантическом Совете.

По данным Ниммо, большинство аккаунтов велись на английском языке, хотя 12 Instagram-аккаунтов велись на французском языке. У них было около 76,000 подписчиков, и по данным Facebook, 12.400 из них базировались во Франции. Большинство из них скорее всего были созданы в середине 2017 года. «Аккаунты создавались так, чтобы казалось, что их ведут разные типы люди: один велся будто бы националистом, другой – леворадикалом. Некоторые велись будто бы африканской женщиной», – объясняет Ниммо. И хоть большинство аккаунтов распространяли безобидную информацию, 5 из 12 Twitter-аккаунтов словесно оскорбляли Макрона, распространяя унизительные изображения. Один фотомонтаж, например, изображал Макрона как надсмотрщика над рабами.

Ниммо считает, что такое малое количество аккаунтов связано с тем, что русские тролли не очень хорошо владели французским языком и потому что «операция» только начиналась. Он вспоминает, что русская интернет-активность в США началась за два с половиной года до выборов президента в 2016. «Они не сфокусировались на «желтых жилетах», потому что такие операции преследуют долгосрочные цели», – объясняет он. И этой целью, как он говорит, является Макрон», – считает Ниммо.

«Deutsche Welle»