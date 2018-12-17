В ожидание Чебурнета. О новых инициативах «бешеного принтера» Госдумы

На этой неделе «Единая Россия» обсудит законопроект о защите рунета. Этот документ должен гарантировать автономную работу российской части интернета в случае экстренной ситуации.

Его внесли в Госдуму в прошлую пятницу. Участники рынка успели раскритиковать документ. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич рассуждает о том, что скрывается за этой инициативой и к чему приведет новый закон, если его примут.

На первый взгляд новый законопроект об укреплении российского виртуального суверенитета – лишь еще одна строчка в длинном списке странных и по большей части неподдающихся реализации законов по интернет-регулированию. Все в нем как всегда. Нормальные экономические процессы, когда провайдеры сами определяют, как быстрее и дешевле пересылать наши с вами данные друг другу, предлагается передать под контроль государственных органов.

Реальные угрозы заменены на мифическую опасность отключения России от интернета. Это при том, что вероятность такого развития событий существенно меньше, чем у приснопамятной блондинки встретить мамонта. Древние блондинки мамонтов наверняка видели, а вот прецедентов отлучения какой-либо страны от интернета не было. Бывало, что государства сами себя ограничивали в доступе, но никак не наоборот.

Ну, и, наконец, вместо описания многомиллионных расходов на внедрение предлагаемых алгоритмов сиротливая строка о том, что закон «не потребует расходов из федерального бюджета». Последнее особенно занятно, учитывая, что в самом проекте говорится, как провайдеры должны будут обеспечить установку неких «технических средств противодействия угрозам», которые им безвозмездно передаст Роскомнадзор.

А потом все еще будут регулярно участвовать в учениях. И финансироваться все это будет, видимо, святым духом. В общем, все как обычно, но есть один нюанс: новый закон в случае своего принятия позволит нам относительно безболезненно увидеть реализацию стратегии превентивного удара.

Дело в том, что, несмотря на слова о необходимости обеспечить работоспособность в случае действий извне, в самом тексте законопроекта упоминаются лишь гипотетические угрозы, при возникновении которых Роскомнадзор может приступить к защите рунета. Представьте, какой-нибудь американский сенатор в депутатском угаре заявит, что российский сегмент всемирной сети кишит хакерами и его давно пора бы выключить, а наши власти посчитают это достаточной причиной для запуска оборонных мероприятий.

Все-таки интернет, как представляется Кремлю, не ядерная бомба, и поэтому чемоданчик с красной кнопкой находится не лично у гаранта Конституции, а вполне доступен даже чиновникам среднего звена. И пойдет цепная реакция по магистральным каналам и провайдерам.

Как Роскомназдор умеет защищать граждан, мы наблюдали почти весь год в ходе войны с Telegram. И я не вижу ни одной причины, по которой в следующий раз все будет происходить иначе.

Из всех сайтов зоны «ру» наверняка продолжат свою работу только Госуслуги. Ведь, несмотря на анонсированное отсутствия расходов, кто-то же должен оплачивать это шоу. Помните президентское «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»?

Готовьтесь. Возможно, нам предстоит увидеть, что такое виртуальный рай, пока весь остальной мир продолжит подыхать в своем открытом всем экстремистским ветрам интернете.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»