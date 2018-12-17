Муждабаев: Пять заповедей церкви здравого смысла

Рассуждая о томосе, именно это в первую очередь нужно осознавать.

Объединительный собор стал несомненно важным этапом в обретение независимости Украины от России, уход из идеологии Кремля. Айдер Муждабаев поделился своим мнением в ролике на YouTube-канале.

1. Создание поместной православной церкви – прежде всего акт национальной безопасности Украины во время войны с Россией. Не на жизнь, а на смерть, которая на самом деле только в самом начале. Остальное – дело двадцатое, оценочные детали, уводящие многих от сути. Но большинство, мне кажется, ситуацию с нацбезопасностью понимает.

2. «Государственная церковь» в Украине невозможна, даже если очень этого захотеть. Хотя бы потому, что среди христиан еще есть греко-католики, про остальных и не говорю. Как в политике, так и в религии диктатура тут при всем желании не пройдет, так устроено это общество. Разговоры про угрозу слияния церкви и государства выглядят довольно надуманными. Несмотря на в чем-то формальную постсоветскую похожесть, Украина – не Россия. Совсем.

3. Реакция официальной РФ, так называемого «русского мира», подтверждает, что решение правильное: лучше всех нас оценивают враги. А у них там без лишней шелухи, четко: враг недоволен, и это еще мягко сказано. Враг в бешенстве. Хорошо. Томос – первое сущностное, хотя и не военное, действие по деоккупации Украины. Если этого кто-то еще не понял, подумайте еще раз.

4.Говорить о московском патриархате в принципе, как о церкви – это уже лукавство, манипулятивный уход от сути. Московская «церковь» в Украине под любой вывеской – идеологическое подразделение Кремля, ФСБ – способное по приказу из Москвы (проверено) выполнять диверсионные и боевые задачи. Теперь подрывать Украину изнутри им будет значительно труднее. В конце концов, этой вражеской конторы тут просто не должно быть, как нельзя держать дома оснащенное взрывное устройство: оно когда-то рванет.

5.Очень многое зависит от ума и харизмы молодого предстоятеля. Надеюсь, ни то, ни другое не подведет, и переход общин в единую церковь примет лавинообразный характер. Митрополит Епифаний обязан стать локомотивом этого процесса по всей стране, ярким общественным, а не только церковным лидером. Иначе сейчас нельзя, нет времени на медленные танцы. Война.

И про заслуги. Надеюсь, всем участникам процесса хватит ума ничем с другими не мериться, это будет выглядеть глупо. И так все видно тем, у кого есть логика и здравый смысл – на остальных рассчитывать не приходится.

Лично я на первое место – по старшинству и хронологии – ставлю патриарха Филарета. Любой успех начинается с идеи, а он ее заложил, в свое время все поставив на кон в борьбе с далеко не очевидным финалом. Уважаю таких людей.

Есть в соборности заслуга и одного крымскотатарского «патриарха», хотя об этом не принято говорить. Но умные понимают. И здесь, опять же, ничего исключительно религиозного нет. Для крымских татар на первом месте – единая и сильная Украина, иначе нам смерть. И не только крымским татарам. Хотя некоторые в Украине об этом немного подзабыли, но большинству, как и крымским татарам, на данный момент потерявшим все, ситуация очевидна.

Рассуждая о томосе, именно это в первую очередь нужно осознавать. Враг у нас лютый, без сантиментов. Остальное, в принципе, в той или иной степени болтовня.

Айдер Муждабаев, YouTube