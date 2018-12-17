Итоги Объединительного собора. Как усилить эффект от автокефалии

Результаты будут немного отличаться от тех, которых большинство ожидает.

Субботние события – это действительно важно и знаково. Полагаю, большинство людей в принципе не понимает, что происходит на самом деле, ведь значительное количество комментаторов – люди не религиозные, им сложно понятьи уяснить логику иного мировоззрения, пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Конечно, это вовсе не «новая независимость» и т.п., но это существенный шаг на пути идеологического разрыва с Москвой.

Ранее Москва контролировала «монополию на благочестия». То есть ты должен принадлежать к «неканонической структуре», или принадлежать к структуре канонической – но именно такой, что существует в парадигме другого государства. То есть вопрос выбора религиозной или национальной лояльности. Создание поместной церкви этот вопрос снимает. И представители Константинополя на этом справедливо акцентировали внимание.

По вчорашнім подіям.Це дійсно важливо. Це дійсно знаково.Думаю, більішсть в принципі не розуміє, що відбувається, адже… Опубліковано Петром Олещуком Неділя, 16 грудня 2018 р.

То есть само по себе субботнее событие – это очень важно, и результаты будут немного отличаться от тех, которых большинство ожидает.

Скорее всего, УПЦ МП никуда не исчезнет, и из церквей и монастырей не уйдет. Тот факт, как собор проигнорировало большинство иерархов УПЦ МП, показывает, что Москва все еще контролирует ситуацию. Может, иерархи просто не считают, что «автокефалия – это надолго». И это по сути проблема, ведь если поместная церковь станет просто «каноническим вариантом» УАПЦ + УПЦ КП, то эффект от автокефалии будет на локальном уровне.

Теперь о политической составляющей. Безусловно, президент все это поддерживал в своих политических интересах. Свидетельством тому является тот факт, что об автокефалии Порошенко вспомнил только в последний год своей каденции. Впрочем, эта ситуация не влияет на то, что событие действительно знаковое, и заслуга Порошенко – очевидна.

Если же говорить о заслугах, то желательно вспомнить еще о нескольких имен.

Первое – Филарет. Сложная, драматическая фигура нашей истории. Выходец из Донецкой области, высокий иерарх РПЦ (а следовательно, не мог не сотрудничать с КГБ), сделал резкий разворот в жизни и много лет посвятил получению автокефалии.

Второе – Ющенко. Один из немногих политиков, для которых автокефалия была не просто пиаром, а убеждением. В свое время его идеи по этому поводу не нашли ни понимания, ни поддержки. И в итоге он был прав.

А в общем событие довольно-таки знаковое, и нет никаких иронизировать по этому поводу.

Петр Олещук, Facebook