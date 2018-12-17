Обязана ли Россия бизнесу? Бурное обсуждение заявления Чубайса

Анатолий Чубайс жестко ответил Владимиру Соловьеву. Заочная полемика между ними возникла после того, как глава «Роснано» предложил россиянам сказать «спасибо» бизнесу за восстановление экономики в 1990-е годы.

Известный телеведущий негативно оценил подобную инициативу. Затем со своей оценкой российского бизнеса выступил Владимир Путин. Президент, в частности, заявил, что нельзя считать всех предпринимателей жуликами. Чубайс расценил это как свою победу и написал на своей странице в Facebook, что теперь Соловьеву придется выкручиваться. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает дискуссию о роли бизнеса заранее подготовленным сценарием.

8 декабря в ходе дискуссии на Общероссийском гражданском форуме Анатолий Чубайс указал на то, что российское общество могло бы сказать бизнесу «спасибо». В первую очередь за то, что тот восстановил разрушенные советские предприятия, платил зарплаты, наполнил бюджет, а вместо благодарности предпринимателей называют обидным словом «олигархи». Естественно, что подобное высказывание вызвало бурную реакцию и активное обсуждение в российском обществе.

В частности, одна из главных звезд федерального телеэфира – Владимир Соловьев – заявил по этому поводу буквально следующее: «Удивительный тип. Так ничего и не понял. Так и живет в надежде, что ограбленные начнут благодарить грабителей». Действительно, тема олигархов максимально выигрышная для политиков абсолютно всех направлений. Их можно ругать и даже поносить на чем свет стоит. Призывы раскулачить и даже посадить льются рекой. Причем и справа, и слева – от Навального до «Единой России».

Однако в четверг, 13 декабря, проводя в Ярославле открытый урок, Владимир Путин, может быть, даже в чем-то неожиданно, подробно высказался по указанному поводу. В частности, президент назвал чрезвычайно вредным тезис о том, что бизнесмены сплошь все жулики и заколачивают бабки.

Хотя он понимает людей с советским прошлым, которые так считают. Глава государства подошел к вопросу философски. Он рассказал о конечности жизни. И о том, что накапливать бессмысленно – все в итоге распыляется, превращается в тлен. Вывод такой: бизнес бывает разным. Есть такие, кому, действительно, только бы деньги зашибить. Ну, а другие думают о стране. Вот на таких и нужно ориентироваться.

Среди положительных примеров – строитель Крымского моста. Его Путин не назвал, хотя это Аркадий Ротенберг. Но другого указал – это владелец «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников, – заботится о людях, об экологии. Вот они – своеобразные передовики капиталистического производства. Вышло так, что Владимир Путин по-своему рассудил спорщиков.

Спустя сутки Анатолий Борисович напишет в Facebook.

Любопытно, как именно начнёт сейчас выкручиваться вся эта гнусь типа В.Соловьева, которая неделю визжала, что не за что благодарить бизнес? Внимательно следим за руками. Опубліковано Anatoly Chubays Четвер, 13 грудня 2018 р.

Похоже, вся эта тема возникла неслучайно. Каждый участник – от Чубайса до Соловьева – здесь играет свою роль. Первый – за бизнес, второй – против. Президент же формулируют важную государственную позицию.

Почему вдруг наверху вспомнили о бизнесе, догадаться нетрудно. Дело в том, что ситуация в экономике страны непростая. Само по себе государство без помощи предпринимателей обеспечить достойную жизнь своим гражданам не всегда в состоянии.

Кроме того, именно в бизнесе можно заработать по-настоящему хорошие деньги, создавая свое дело или просто поступая на работу в коммерческие структуры. Вот власть и задумалась: не пришло ли время реабилитировать олигархов? Пусть частично и не всех. Вся беда только в том, что простой народ, равно как чиновник и силовик, не всегда разберется, где хороший бизнесмен, а где хапуга, что забивает бабки.

Что здесь приходит на ум? Хороших бизнесменов власть как-то отметит, чем-то вроде охранной грамоты. Ну, а остальным придется выплывать самим, без поддержки. Собственно, и сейчас так, а дискуссия лишь для того, чтобы узаконить существующий порядок вещей.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»