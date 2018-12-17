Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю, – Лавров

Лавров утверждает, что у России нет планов по эскалации агрессии против Украины, но в то же время, «украинский вопрос» остается «приоритетным» для Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной. Он сказал об этом в интервью «Комсомольской Правде», комментируя предложение журналистки Дарьи Асламовой «воевать нацистский режим».

«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Понимаете, иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, «ДНР» и «ЛНР» и объявление войны (я не представляю себе, как это, как Россия пойдет войной на Украину) – иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии», – заявил российский министр.

В то же время он заявил, что у России есть информация о «вооруженной провокации» на границе с Крымом, которую якобы планирует президент Петр Порошенко. «Причем, по нашим данным, вот эту провокацию на границе с Крымом обсуждает он и со своими западными кураторами, со своими западными попечителями. И нам, по нашим сведениям, это сведения, которые у нас вызывают уважение, это кажется достоверным», – сказал российский министр.

«Ему советуют поддерживать боевые действия такой малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину, поэтому нужно русских еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют уже полномасштабные ответы. Провокация гаденькая, мелочная. Наши соответствующие службы принимают все необходимые меры, для того чтобы подобных эксцессов не происходило», – сказал Лавров.

«Он получит ответ – мало не покажется, я вас уверяю», – заявил Лавров.

Напомним, что в 2014 году Россия военным путем захватила украинский Крым и Севастополь и ввела регулярные войска на Донбасс, когда украинская армия почти разбила пророссийских боевиков.

1 февраля 2017 года самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации в районе Одесского газового месторождения в Черном море.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали украинские военные корабли в нейтральных водах Черного моря и захватили 24 украинских моряков.

«Комсомольская Правда»