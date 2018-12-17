С помощью «москитного флота» надо усилить защиту моря от России, – Воронченко

Командующий ВМС Укрины Воронченко считает, что для повышения обороноспособности н море необходимо срочно нарастить «москитную» составляющую флота.

Украине нужно создать флот из малых кораблей для защиты от России на море. Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил об этом в интервью «Голосу Америки», посетив Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом.

Он рассказал, что в США обсуждали наполнение «матрицы» необходимого Военно-морским силам, помощь персоналу и накопление материально-технических средств для отражения агрессии.

На вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы укрепить обороноспособность на море, Воронченко ответил: «Как можно скорее построение «москитного компонента» корабельного состава, который мог бы быстро реагировать на все эти события и имел бы достаточный боевой потенциал».

«Есть некоторые проблемы, все эти проблемы были обсуждены – и я надеюсь, что они будут решены с помощью наших партнеров», – сказал командующий ВМС Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что корабли большего класса – корветы, фрегаты – строятся не один год.

То, что в следующем году на вооружение Украины поступят два американских катера, Воронченко прокомментировал так: «Это – не капля в море. Нам сейчас такой класс катеров нужен. Это патрульные катера… Сейчас отрабатывается вопрос проведения регламентных работ, подготовки экипажа и скорейшей передачи».

По его словам, сейчас нужно наращивать количество таких судов в ВМС.

На вопрос, как Украина будет реагировать в случае, если россияне продолжат останавливать корабли, следующие в порты Украины, Воронченко ответил:

«Мы просчитываем все варианты обострения обстановки и просчитываем весь состав сил и средств, которые нужно там привлекать. И я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы стабилизировать обстановку».

По поводу НАТО командующий ВМС сказал: «У нас сейчас не будет сил и средств, чтобы бороться на полную мощность со второй армией в мире. Мы просто истощим и наше общество, и народ, и экономику. Коллективная безопасность – единственный выход, который сейчас для Украины подходит».

«Голос Америки»