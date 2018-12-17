Лавров уверен, что Россия потеряет Украину из-за признания «ДНР» и «ЛНР»

Глава российского внешнеполитического ведомства случае признания независимости оккупационных анклавов «ДНР» и «ЛНР» российское влияние в Украине будет окончательно утеряно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые «ДНР» и «ЛНР». Он заявил об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР», сообщает «ТАСС».

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», – сказал министр.

Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины «гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР».

Также Лавров уверяет, что Россия не будет вести войну с Украиной.

«Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», – сказал Лавров.

«ТАСС»