В США обнародовали новые доказательств российского вмешательства в президентские выборы 2016 года

Расследование проведенное Оксфордским университетом и аналитиками компании «Graphika» содержат массу фактов прямого причастия россиян к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Американская газета «The Washington Post» опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Это данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США.

Расследование проводили Оксфордский университет и аналитики компании «Graphika». Как следует из копии документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе, те страницы в соцсетях, которые пропагировали поддержку Дональда Трампа, за рекламу расплачивались рублями и использовали номера телефонов российских мобильных операторов.

Кроме того, в логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей». По информации авторов доклада, это прямые доказательства вмешательства Росии.

«Все сообщения в соцсетях были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа… Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном счете отговорить от голосования», — цитирует WP текст доклада.

Университет и компания «Graphika» избрали целями расследования работу российского «фабрики троллей», деятельность российских ботов и фейковых страниц. По итогам анализа нескольких миллионов постов в соцсетях установлено, что их активность по совпадала времени с ключевыми событиями в политике США. В частности, речь идет о датах дебатов кандидатов в президенты в 2016 году и съездов партий.

Целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. В частности, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?»

Данные для анализа получены от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период до середины 2017 года, когда соцсети начали собственные расследования деятельности российских ботов. Также были проанализированы данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США.

Президент США Дональд Трамп согласился с информацией американских спецслужб о том, что за кибератаками в ходе выборов 2016 года стояли власти РФ. Об этом Трамп заявил после резкой критики его слов, сказанных на встрече с Путиным.

Президент заявил, что американо-российские отношения никогда не были хуже, чем сегодня, но они начали улучшаться и, возможно, будут улучшаться в будущем, передает «Голос Америки».

По словам Трампа, на пресс-конференции в Хельсинки с Путиным он «неправильно выразился».

Трамп сказал, что, выступая в Хельсинки и касаясь вопроса о российском вмешательстве в президентские выборы-2016, он имел в виду, что не видел, почему Россия не могла вмешаться в президентские выборы в США.

Президент США подчеркнул, что полностью доверяет американскому разведсообществу и поддерживает его. Он также отметил, что признает выводы спецслужб о том, что вмешательство России в выборы имело место.

«The Washington Post»