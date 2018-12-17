Россия рассчитывает вернутся в ПАСЕ только на своих условиях

Россия в ультимативной форме требует от ПАСЕ снятия санкций, в противном случае заявляется об отказе платить членские взносы.

В интервью программе Первого канала «Толстой. Воскресение» Володин заявил, что в ПАСЕ «первую скрипку» сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения организации, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Балтии, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мысль всей Парламентской ассамблеи», – сказал Володин.

Он заявил, что делегация РФ не будет участвовать в такой Парламентской ассамблеи – «пока там не одумаются».

По словам Володина «не те отношения» сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи. «Потому что они считали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги – десятки миллионов долларов – как вклад в Парламентскую ассамблею», – сказал Володин.

Володин также дал понять, что РФ не планирует возобновлять уплату членских взносов в бюджет СЕ.

«Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем», – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе регламентный комитет ПАСЕ принял решение, что в случае возобновления санкций против делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы они не могут быть лишены права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.

В то же время регламентный комитет перенес на неопределенный срок доклад, который предусматривал более существенные уступки РФ.

«Интерфакс-Украина»