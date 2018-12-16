Лукшенко настроен бороться за независимость Беларусь от России

Лукашенко на закрытом совещании с высокопоставленными чиновниками захотел стоять за независимость от России «до конца».

Глава Беларуси Александр Лукашенко провел закрытое совещание с топ-чиновниками, посвященное вопросу действий государства в условиях давления со стороны России, сообщает белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники.

«Было большое совещание у президента. На нем говорилось, что необходимо до конца стоять за независимость. Все поддержали это», – сообщил один из источников.

Отмечается, что Лукашенко дал поручение чиновникам «пристальнее следить за информационным полем».

«Вопрос России был поставлен. Среди поручений – пристальнее следить за информационным полем. … Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами», – сообщили источники.

Ранее Лукашенко рассказал о прямых предложениях российской стороны по аннексии Беларуси.

«Наша Нива»