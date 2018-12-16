На оккупированном Донбассе удерживаются десятки гражданских заложников

При этом Россия заблокировала обсуждение предложений украинской стороны по обмены заложниками на переговорах в Минске.

На оккупированном Донбассе боевики удерживают не менее 89 гражданских заложников. Такие данные обнародовала «Медийная инициатива за права человека» (МИПЛ), которая идентифицировала этих людей, пишет «Радио Свобода».

По данным организации, на оккупированной Луганщине боевики удерживают 6 военных и 13 гражданских. Скорее всего, людей удерживают в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ (теперь – так называемое «МГБ «ЛНР»).

В Донецкой боевики удерживают 7 военнопленных и 76 гражданских заложников, вероятно, в СИЗО Донецка, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также в захваченном помещении арт-центра «Изоляция».

Среди заложников – украинский журналист, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев (Васин), который находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Кроме того правозащитники назвали имена некоторых украинских военных, удерживаемых в плену уже почти 4 года.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Россия заблокировала вопрос освобождения заложников и политзаключенных.

По словам Геращенко, Украина готова вытдать России более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины и более 20 осужденных украинскими судами россиян – для освобождения украинских заложников и политических заключенных Кремля.

«Радио Свобода»