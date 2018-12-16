Глава московского клира в Украине Онуфрий утратил свой титул «митрополита Киевского»

После прошедшего Объединительного собора и выборов предстоятеля Православной церкви в Украине митрополита Епифания, митрополит Онуфрий утратил свое право быть главой Киевской митрополии.

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского, сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«Как известно из письма, которое прислал Святейший Вселенский патриарх Митрополиту Онуфрию, с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины он теряет право на этот титул», – сказал он.

З нами архиєпископ Євстратій Зоря Опубліковано А що там у ПП Субота, 15 грудня 2018 р.

«То есть с точки зрения вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам отвечает как раз пребывание в поместной Украинской православной церкви», – пояснил архиепископ.

Евстратий Заря добавил при этом, что с точки государственного законодательства, российская церковь может существовать в Украине, но он высказал мнение, что верующие будут постепенно переходить в каноническую объединенную украинскую церковь.

В субботу Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января.

«Украинско-Российское обозрение»